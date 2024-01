Che cos'è il Bluetooth Auracast? Tutto sulla tecnologia del CES 2024

Avvistata letteralmente dappertutto in quel di Las Vegas, la tecnologia Auracast fa parte del pacchetto Bluetooth di ultima generazione. Ma di cosa si tratta esattamente e, soprattutto, perché diventerà così importante per i dispositivi audio wireless del prossimo futuro?

Come accennato in precedenza, stiamo parlando di una funzione chiave che rientra tra tutte le novità del Bluetooth LE Audio e che aprirà le porte a nuovi scenari d'utilizzo di questa modalità di comunicazione. Auracast, infatti, consente di trasmettere un flusso audio a diversi dispositivi che si trovano entro un determinato range di comunicazione; pertanto, si tratta di una tecnologia in grado di mettere in comunicazione tra loro diversi speaker pubblici, ad esempio, oppure di trasmettere una canzone o l'audio di un film attraverso il Bluetooth a più dispositivi.

Molto interessanti sono anche le possibili applicazioni pubbliche, come quella in un aeroporto in cui, con delle cuffie compatibili, potrete ricevere le comunicazioni relative al vostro volo anche mentre state indossando l'headset e ascoltando musica.

Il dispositivo sorgente può essere un box dedicato, simile in tutto e per tutto a un router wireless, oppure un PC opportunamente configurato. La compatibilità tecnicamente è garantita per tutti i dispositivi che supportano il Bluetooth LE Audio, pertanto dotati di connettività Bluetooth dalla versione 5.2 in su.