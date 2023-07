Cos'è una Bomba H? Arma 1.000 volte più potente dell'atomica di Hiroshima

La Bomba H è un'arma di proporzioni mostruose e così intimidatoria che molti degli scienziati che hanno lavorato alla creazione delle originali bombe atomiche del Progetto Manhattan si sono opposti alla sua creazione, ma cosa rende questa arma così terrificante?

Chiamata anche bomba all'idrogeno, o arma termonucleare, è mille volte più potente delle armi sganciate su Hiroshima e Nagasaki. La sua esplosione, dal suo iniziale impatto alla successiva onda d'urto, calore e radiazioni, potrebbe spazzare via intere città e causare devastazione entro cinque o dieci miglia dal suo punto di impatto.

La potenza di questo tipo di arma era così impensabile che Enrico Fermi (sì, proprio colui dietro il famoso paradosso) e Isidor Rabi, due fisici che hanno lavorato al Progetto Manhattan, hanno scritto un addendum al rapporto del Comitato Consultivo Generale sulla bomba all'idrogeno nel 1949, affermando che l'uso di tale arma non può essere giustificato su alcun terreno etico che dia a un essere umano una certa individualità e dignità, anche se si tratta di un residente di un paese nemico.

Le bombe atomiche, come quelle usate in Giappone nel 1945, si basano su reazioni di fissione per liberare enormi quantità di energia da quantità relativamente piccole di uranio o plutonio. Ma una bomba all'idrogeno usa questo tipo di esplosione per innescare una successiva reazione di fusione.

Da questo punto di vista, una bomba all'idrogeno è essenzialmente un'arma a due stadi: il primo stadio è l'implosione, il secondo avviene quando l'esplosione del dispositivo di fissione primario rilascia raggi gamma e X ad alta energia, che vengono canalizzati e riflessi su un dispositivo di fusione contenente deuteruro di liti.

L'esplosione di calore e pressione di questa esplosione causa la fusione del deuterio con il trizio, creando elio (come un piccolo Sole) e ancora più neutroni. Il continuo ciclo di queste reazioni - fissione e fusione - provoca poi una massiccia esplosione.