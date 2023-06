Che cos'è il burn-in del TV? La questione degli schermi OLED

Dopo aver scoperto tre opzioni per migliorare la vostra esperienza con i TV OLED, vi spieghiamo ora cos'è il burn-in dei televisori OLED e come evitarlo. Si tratta di un problema da non sottovalutare, soprattutto se il vostro TV rimane a lungo fisso sulla stessa immagine!

Il burn-in è il nome comunemente dato alla ritenzione a schermo di un'immagine, o ghosting, che si manifesta quando un'immagine resta impressa su un display dopo essere stata visualizzata per periodi prolungati di tempo. In generale, come "ritenzione dell'immagine" parliamo di un fenomeno di breve durata, che si risolve da solo nel giro di qualche ora. Il burn-in, invece, dura di più e può essere perenne, rovinando completamente l'esperienza di visualizzazione del TV.

In generale, il burn-in è un problema di molti televisori, ma sembra funestare in particolare quelli con schermo OLED. Come vi abbiamo già spiegato, qualunque sia il tipo di TV che utilizzate, il burn-in si manifesta solo dopo che un elemento (il logo di un canale o di un notiziario, un frame di un film, un menu di sistema e così via) resta fermo sullo schermo, senza che il display si spenga per un'elevata quantità di tempo.

Se avete delle abitudini "normali" di utilizzo del televisore, cioè se lo spegnete di tanto in tanto, se cambiate canale e, soprattutto, se non restate fermi per ore sulla stessa immagine, il burn-in non deve preoccuparvi. Se invece possedete un televisore a rischio (magari utilizzato in un esercizio commerciale come un negozio o un bar), dovete sapere che esistono delle misure preventive del burn-in diverse da brand a brand.

Per esempio, i nuovi TV OLED di LG hanno diversi automatismi per evitare il burn-in delle immagini: esse possono identificare i loghi statici sullo schermo e hanno la feature di Pixel Refresher, che si attiva dopo quattro ore di uso del televisore. Inoltre, essi possiedono anche Screen Shift, che muove leggermente le immagini a destra e a sinistra di tanto in tanto: anche in questo caso, si tratta di accorgimenti automatici, per cui sarà tutto gestito in autonomia dal televisore.

Anche i TV OLED di Samsung hanno opzioni simili, quasi tutte automatiche. Una si chiama Adjust Logo Brightness, e identifica i loghi presenti a schermo, per poi ridurne la luminosità, evitandone così il burn-in. Samsung, poi, ha delle sue versioni proprietarie di Pixel Refresher e Screen Shift, che funzionano esattamente come quelle di LG.

Infine, Sony monta sui suoi TV la feature "Panel Refresh", che si attiva in automatico dopo un uso prolungato del televisore o che può essere avviata dall'utente in modo manuale dalle impostazioni del televisore. Con quest'ultima, le immagini sullo schermo vengono leggermente mosse in ogni direzione, in modo da evitare il burn-in dei loro elementi sul display.