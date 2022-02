Cos'è il Capodanno lunare? Ecco perché si festeggia

Il Capodanno lunare, anche conosciuto come Capodanno cinese o <festival di primavera, è una festività tradizionale cinese che celebra l’inizio del nuovo anno secondo il calendario lunare.

Le celebrazioni, che si basano sui cicli lunari, iniziano con il sorgere della seconda luna nuova dopo il solstizio d'inverno. Tale evento può variare le sue tempistiche di anno in anno, verificandosi in qualsiasi data compresa tra il 21 gennaio e il 20 febbraio secondo il calendario gregoriano.

Oltre che in Cina, il Capodanno lunare viene festeggiato in diversi paesi dell’Estremo Oriente, tra questi possiamo citare il Giappone, la Mongolia, il Vietnam e la Corea. Le celebrazioni, che auspicano fortuna e prosperità per il nuovo anno, hanno una durata pari a due settimane e terminano con la festa delle lanterne, che proclama l'arrivo della luna piena. Inoltre, essendo una festività basata sul tradizionale calendario lunisolare cinese i mesi iniziano in concomitanza con ogni novilunio.

Secondo la leggenda, le origini del Capodanno lunare sarebbero legate al mito del mostro Nian che, miticamente, si risvegliava ogni dodici mesi per terrorizzare la popolazione. Tuttavia, poiché Nian temeva il colore rosso, il fuoco, e i rumori forti, i cittadini adornavano le case con decorazioni rosse, utilizzavano petardi e rilasciavano in cielo lanterne per spaventare la bestia. I festeggiamenti, quindi, troverebbero origine in queste usanze, coadiuvando contemporaneamente una rappresentazione simbolica di fortuna e gioia.

Ogni anno, per l'astrologia cinese, è rappresentato da un segno animale accostato ad uno dei cinque elementi fondamentali: metallo, legno, acqua, fuoco e terra. Il calendario è quindi composto dai segni del topo, del bue, della tigre, del coniglio, del drago, del serpente, del cavallo, della pecora, della scimmia, del gallo, del cane e del maiale. In tal senso, il 2022 è correlato alla tigre d’acqua che nell’oroscopo cinese incarna forza, coraggio e impulsività.