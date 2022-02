Cos'è la Carta Giovani Nazionale? Ecco a che sconti dà diritto

E' in fase di lancio la nuova Carta Giovani Nazionale, lo strumento messi in campo dal Dipartimento per le Politiche Giovanili ed il Servizio Civile Universale che in formato digitale dà diritto a sconti ed agevolazioni.

La CGN è rivolta a coloro che hanno tra i 18 ed i 35 anni e che sono residenti in Italia. La richiesta potrà essere effettuata direttamente tramite SPID, mentre il download avverrà direttamente tramite l'applicazione Io disponibile per iOS ed Android.

In termini di incentivi, la Carta Giovani Nazionale dà diritto ad un'ampia gamma di sconti e vantaggi su tanti beni e servizi tra cui:

biglietti per teatri, cinema e spettacoli dal vivo

biglietti di viaggio

servizi di car sharing e mobilità

servizi di telefonia e accesso a internet

abbonamenti a piattaforme di intrattenimento

libri, pubblicazioni, audiolibri, ebook

biglietti per musei, mostre, eventi culturali, aree archeologiche e parchi naturali

utilizzo di circuiti e strutture per attività sportive, ricreative e formative

soggiorno in strutture ricettive

accesso a strutture per la salute e il benessere psicofisico

Non è stata ancora diffusa la lista delle strutture e servizi che la supporteranno, e maggiori informazioni dovrebbero arrivare solo nel corso delle prossime giornate. In attesa, però, vi rimandiamo alla nostra guida che spiega come ottenere lo SPID gratuitamente in modo tale da farvi trovare pronti.