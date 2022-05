Cos'è la casella misteriosa di Netflix e come funziona?

Come abbiamo avuto modo di raccontare nella giornata di ieri, Netflix ha introdotto la Casella Misteriosa, una nuova funzione progettata per rendere ancora più interattiva l'esperienza della piattaforma di streaming. Ma cos'è e come funziona?

La Casella Misteriosa è una nuova funzionalità progettata ad hoc per i profili Bambini di Netflix, che sarà disponibile sulle TV di tutto il mondo e permetterà ai più piccoli di scoprire nuovi modi per scoprire i loro prossimi show preferiti.

Aprendo la Casella Misteriosa, sarà il servizio OTT a scegliere cosa guardare: un giorno potrebbe esserci Ada la scienziata insieme ad Iggy e Rosie, un altro i dinosauri di Jurassic World: Nuove Avventure o gli amici di La Casa delle Bambole di Gabby.

Per accedere alla Casella Misteriosa basta seguire pochi passaggi:

Esegui l'accesso ad un profilo Bambini

Trova "I miei preferiti" nel profilo bambino in cima alla homepage

Passa con il mouse sopra la "Casella Misteriosa" per scoprire una "Novità per te"

"In Netflix ci impegniamo a creare un'esperienza avvincente e personalizzata per far conoscere ai più piccoli le storie che influenzano il loro mondo. Speriamo che i bambini restino piacevolmente sorpresi nello scoprire nuovi titoli consigliati per loro" spiega il colosso americano dello streaming in un post pubblicato sul blog ufficiale.