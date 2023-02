Cos'è la 'catastrofe dell'informazione' e quando si verificherà?

L'informatica non è la scienza dei computer, ma è la "scienza dell'informazione". Il motivo è presto detto: ogni cosa all'interno di questi calcolatori produce un'informazione sotto forma di byte. Nel 2020, è stato stimato che il mondo abbia prodotto circa 2,5 quintilioni di byte al giorno, con un tasso di crescita del 61%.

Nel 2025 potremmo arrivare a produrre circa 175 zettabyte al giorno (un numero seguito da 24 zeri). Ed è proprio qui che arriviamo all'argomento principale della nostra notizia: la catastrofe dell'informazione. Quest'ultima si verificherà quando il numero di bit che produciamo supererà la fornitura di atomi della Terra.

"Attualmente, produciamo circa 10^21 bit digitali di informazioni ogni anno sulla Terra", ha scritto nel 2020 il fisico Melvin M. Vopson. "Ipotizzando un tasso di crescita annuo del 20%, stimiamo che tra circa 350 anni, il numero di bit prodotti supererà il numero di tutti gli atomi sulla Terra, all'incirca 10^50."

Inoltre, poco prima che si verificherà questo "disastro", l'umanità dovrà superare un altro importantissimo step: "l'energia necessaria per sostenere questa produzione digitale supererà il consumo totale di energia planetaria di oggi". In un articolo del 2021 sulla rivista The Conversation, Vopson ha affermato "che l'attuale tasso di crescita è insostenibile e che la produzione di informazioni digitali sarà limitata in futuro dai limiti del potere planetario."

C'è un modo per aggirare la catastrofe dell'informazione? "Se il numero di bit diventa maggiore del numero di atomi disponibili sulla Terra", suggerisce un documento del 2023 sull'argomento, "una soluzione semplice è ottenere più atomi". In breve, se vogliamo continuare a crescere e immagazzinare dati, dobbiamo cercare un altro pianeta dove trasferire alcune nostre operazioni.

Marte potrà essere inospitale... ma forse potrà diventare il nostro database server più grande del Sistema Solare (o in alternativa abbiamo la Luna).