Che cos'è CatGPT? No, non avete sbagliato a leggere

Da quando ChatGPT è tornato disponibile in Italia, la fama del Chatbot di OpenAI è aumentata a dismisura anche nel nostro Paese. Sono però in pochi a sapere che accanto a ChatGPT esiste anche CatGPT. No, non si tratta di un errore di battitura: come ci spiega il nome dell'IA, quest'ultima non è altro che una versione "felina" del bot di OpenAI.

Nello specifico, CatGPT usa lo stesso LLM di ChatGPT, dunque vanta tutte le tecnologie di base già presenti su ChatGPT, ma le sue risposte, il suo vocabolario e i termini che utilizza sono stati... "gattizzati". È difficile da spiegare, perciò il consiglio è quello di fare un giro su CatGPT e di fare una prova da soli.

Il servizio è ovviamente gratuito, esattamente come ChatGPT, ma porta con sé anche una serie di piccole limitazioni: per esempio, il database dell'IA non è aggiornato oltre il 2021, perciò quest'ultima ha una "conoscenza limitata del mondo e dei video dei gatti girati dopo il 2021". Sull'homepage dell'IA, poi, trovate anche un link per le donazioni alla National Humane Society (una delle maggiori organizzazioni attive in Nordamerica per la tutela degli animali) e i collegamenti alle due diverse modalità del Chatbot.

La prima si chiama GPT-Meow, e si limita a "miagolare". Ogni risposta data da questo "Chatbot" è un susseguirsi di "meow", di immagini e di GIF di carinissimi gattini: poco utile, ma sicuramente perfetto per i gattari più incalliti e le gattare più incallite. La seconda, invece, si chiama CatGPT-FURR e unisce i "miagolii" digitali e le GIF all'IA vera e propria, con delle risposte a metà tra ChatGPT e un felino domestico. Quest'ultima versione del CatBot richiede anche un account OpenAI attivo per funzionare, ma è anch'essa completamente gratuita.

Inoltre, CatGPT è completamente guidata dalla community: sul sito web del progetto, infatti, gli utenti possono votare per scegliere le proprie funzioni che verranno implementate dagli sviluppatori. Al momento, quella che va per la maggiore è un generatore di GIF di gattini AI-based, che potrebbe rendere CatGPT il sito web più consultato dell'intero pianeta.