Cos'è questo cerchio di ghiaccio che si è formato in un fiume?

In una città degli Stati Uniti, a Westbrook, situata nella Contea di Cumberland nello Stato del Maine, è stato osservato un raro fenomeno naturale: un (quasi) perfetto cerchio di ghiaccio che si è creato nel bel mezzo del fiume Presumpscot della città. Cos'è successo? Come si è creata questa incredibile forma ghiacciata?

Il fenomeno è "semplicemente" il risultato della collisione di aria fredda con mini mulinelli che creano un gigantesco cerchio roteante e ghiacciato nei mesi invernali. Il cerchio è stato avvistato per la prima volta nel 2019 e ha fatto un'altra apparizione (ma molto più piccola) nel 2021. Tuttavia, adesso sembra essere tornato con più grinta (nel frattempo nell'Artico il ghiaccio potrebbe sciogliersi del tutto entro il 2035).

Questi cerchi di ghiaccio sono stati avvistati nei fiumi di tutto il mondo e uno dei primi rapporti di un avvistamento simile risale al 1895. Come si creano queste perfette forme geometriche naturali? Tutto ha inizio quando i vortici, che sono semplici sacche d'acqua che si muovono in direzione circolare, all'interno di un fiume si congelano e iniziano a girare. L'acqua nel mezzo del vortice si muove più lentamente ed è più probabile che si congeli.

Il blocco di ghiaccio viene gradualmente "tamponato" in un cerchio quasi perfetto mentre la corrente lo fa girare e i suoi bordi raschiano contro rocce e ghiaccio. Il fenomeno è conosciuto da alcuni come "giostra delle anatre" poiché questi pennuti utilizzano la piattaforma per rilassarsi... girando intorno al fiume.

A proposito, sapete che nell'Artico si è aperto un buco inaspettato?