Cos'è il colpo di calore? Perché è così pericoloso?

Il nostro organismo è una macchina complessa e (quasi) perfetta, con la grande capacità di adattarsi a diverse temperature ambientali grazie ad un particolare sistema di termoregolazione, che ci consente di acclimatarci gradualmente, ma entro un certi limiti, alle temperature percepite. Quando però questo non avviene rischiamo il Colpo di Calore.

Il colpo di calore è, infatti, una condizione causata dal surriscaldamento del corpo, di solito a causa di un'esposizione prolungata, o di uno sforzo fisico, a sole o altre fonti di calore. Questa grave forma di "danno da calore" può verificarsi se la temperatura corporea sale a 40 °C o più, una condizione che spesso si verifica nei mesi estivi.

Ma come riconoscere i segni ed i sintomi di una colpo di calore in atto? Vediamoli insieme.

Alta temperatura corporea: Come abbiamo accennato prima, una temperatura corporea interna di 40° C o superiore è il principale segno di colpo di calore.

Stato mentale o comportamento alterato: Confusione, agitazione, linguaggio confuso, irritabilità, delirio e convulsioni, sono tutti sintomi che possono essere attribuiti ad un colpo di calore.

Alterazione della sudorazione: Nel colpo di calore causato dal caldo, la pelle risulterà calda ed asciutta al tatto. Diversamente, nei colpi di calore causati da un intenso esercizio fisico, la pelle potrebbe sembrare secca o leggermente umida.

Mal di testa, nausea e vomito: Altri sintomi riferiti possono essere un persistente mal di testa che si associa ad un dolore allo stomaco con possibili conati di vomito.

Pelle arrossata: La pelle potrebbe presentare forti eritemi (come quelli solari dovuti alle scottature), con un aumento dell'intensità con l'aumentare della temperatura corporea.

Respiro rapido: Il respiro potrebbe diventare rapido e superficiale, con una cosiddetta "fame d'aria" caratteristica.

Battito cardiaco accelerato: Il battito cardiaco potrebbe aumentare in modo significativo poiché lo stress da calore pone un enorme carico sul cuore per permettere di aiutare a raffreddare il corpo.

Il colpo di calore non è assolutamente da sottovalutare e richiede un intervento rapido. Non trattato, infatti, può danneggiare rapidamente cervello, cuore, reni e muscoli, peggiorando quanto più il trattamento viene ritardato, aumentando il rischio di gravi complicazioni.

Come consigliato dall'Istituto Superiore di Sanità, la prima cosa da fare quando si ritiene di essere presenti davanti ad un colpo di calore, è ovviamente chiedere subito un aiuto specifico attraverso i numeri di emergenza. Ma in attesa che arrivino i soccorsi, bisogna intervenire immediatamente per raffreddare la persona surriscaldata.

Portare subito la persona all'ombra o al chiuso, rimuoverne gli indumenti e raffreddarla la con qualsiasi mezzo disponibile: ad esempio mettendola in una vasca d'acqua fresca o sotto una doccia, mitigando il caldo con una spugna ed acqua fredda, ventilando mentre si nebulizza acqua e posizionando impacchi di ghiaccio o asciugamani freddi e bagnati su testa, collo, ascelle e inguine.

