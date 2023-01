Che cos'è, come funziona e cosa si può fare con ChatGPT?

Siamo già andati alla scoperta di ChatGPT, intelligenza artificiale ormai diventata il fenomeno del momento assieme alle IA per la generazione di immagini. Dopo l’analisi estesa dei rischi e dei benefici è però doveroso rispondere ad alcuni quesiti base: cosa è, come funziona e cosa si può fare con ChatGPT?

ChatGPT è un chatbot basato su GPT-3.5, modello linguistico capace di creare testi simili a quelli scritti da un essere umano. Come ci riesce? Dopo lunghe sessioni di apprendimento per rinforzo con feedback umano, o Reinforcement Learning from Human Feedback; in altri termini, ChatGPT capisce come rispondere a un uomo interagendoci ripetutamente, dando risposte più o meno soddisfacenti fino al loro perfezionamento. Più informazioni accumulerà, più diventerà abile.

Creato da OpenAI, organizzazione no profit fondata da Elon Musk e Sam Altman, ChatGPT risponde a ogni quesito posto da un essere umano, o quasi, senza collegarsi a Internet. Volete un tema sulla storia dell’Italia? Nessun problema, l’IA ha tutte le date che servono. Cercate delle idee per creare un vostro blog di cucina? L’intelligenza artificiale può darvi qualche consiglio. Insomma, basta provare a chiedere qualcosa a ChatGPT, anche di molto specifico, per scoprire fino a che punto può arrivare.

Naturalmente le risposte date non sono sempre perfette: spesso contengono ripetizioni o, magari, possono addirittura fornire dati errati o non inerenti alla richiesta. La stessa OpenAI ha specificato che alcune volte l’output è “plausibile ma errato, privo di senso”: meglio, dunque, non fidarsi ciecamente di ChatGPT. Ad ogni modo, la vostra curiosità è l’unico limite, e il servizio è gratuito: tanto vale provarlo almeno una volta!

In chiusura, vi rimandiamo alla nostra chiacchierata con ChatGPT.