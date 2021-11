Cos'è e come funziona una gabbia di Faraday? Ci entrate ogni giorno senza saperlo

Il geniale Michael Faraday è stato un fisico e un chimico che ha contribuito moltissimo allo studio dell'elettromagnetismo e dell'elettrochimica. Al genio dobbiamo anche l'invenzione (o la scoperta?) della gabbia di Faraday, un involucro che scherma qualsiasi cosa si trovi al suo interno dai campi elettromagnetici.

Durante uno dei suoi tanti esperimenti, Faraday notò che la carica elettrica, attirata da un conduttore elettrico, si propaga soltanto sulla sua superficie, mentre ciò che si trova all'interno del conduttore non è affatto interessato dalla scarica.

Il fisico decise poi di aumentare la scala dell'esperimento avvolgendo una stanza intera con dei fogli metallici, e qui si rese conto della scoperta: la carica elettrica era presente soltanto nelle pareti, mentre ciò che si trovava al suo interno era completamente privo di carica (mentre oggi i fisici hanno trovato un materiale che trasporta elettricità ma non calore).

Questa informazione ci porta direttamente alla gabbia di Faraday, uno strumento che utilizziamo tutti i giorni per andare a lavoro, per farci un giro o per andare a fare compere: la macchina. La nostra auto è una perfetta gabbia di Faraday e riesce a proteggerci dalla potentissima scarica di un temporale; proprio per questo motivo durante un temporale si consiglia sempre di rimanere all'interno della propria vettura, perché quello che succede al corpo quando viene colpito da un fulmine è spaventoso.

Le applicazioni per le gabbie di Faraday sono molteplici, poiché questo "scudo" funziona anche contro le onde radio e le microonde. Gran parte dell'hardware elettronico oggi in circolazione non sarebbe in grado di funzionare se non si tenesse conto dell'incorporazione della schermatura Faraday nel loro design.