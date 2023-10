Cos'è una COP? La sua importanza è cruciale per il nostro futuro

Chiunque avrà sentito parlare almeno una volta di COP, soprattutto negli ultimi anni in cui il cambiamento climatico è diventato un problema sempre di maggiore entità, cui far fronte con le più concrete iniziative. Ed è proprio in questo frangente che entra in gioco la COP, o Conferenza delle Parti (Conference of the parties) delle Nazioni Unite.

Il termine quindi, come detto poc'anzi, sta per Conferenza delle Parti, riferendosi appunto alle 198 "parti", inclusa l’Unione Europea, che hanno firmato la Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, adottata per la prima volta nel 1992 durante l'incontro tenutosi in Brasile.

Dal 1995 in poi, questi importanti eventi si sono tenuti ogni anno in diverse città del mondo, ad eccezione della COP26 a Glasgow che è stata rimandata a causa della tristemente nota pandemia di coronavirus.

Quest'anno, ad esempio, i colloqui sul clima si terranno a Dubai, negli Emirati Arabi Uniti, dal 30 novembre al 12 dicembre e saranno il 28esimo incontro di leader mondiali sotto gli patrocinio delle stesse Nazioni Unite.

L'incontro prevederà il confronto tra ONG, grandi potenze imprenditoriali, politici, osservatori e scienziati, una platea davvero abbastanza complessa che dovrà però cercare di elaborare un nuovo accordo mondiale poiché l’accelerazione del cambiamento climatico minaccia il mondo con conseguenze costose e distruttive per tutti.

Si prevede quindi che tra i leader mondiali ed i vari partecipanti i negoziati saranno lunghi, complessi e talvolta bruschi concludendosi, come accade sovente, con un testo finale che verrà elaborato ben oltre la scadenza ufficiale, ritardando ulteriormente gli eventuali progressi preventivati.

L’accordo deve essere infatti raggiunto per consenso, il che significa che posizioni ed interessi diversi devono essere conciliati, cercando di mettere sempre in primo piano la lotta al cambiamento climatico. Purtroppo, dopo alcune COP, sono emersi risultati di scarsi contenuti, in netto contrasto con l’accelerazione inesorabile del riscaldamento globale e con le sue conseguenze sempre più distruttive.

Pensate che nel 2009, la COP15 di Copenaghen è stata considerata un totale fallimento poiché non è stato raggiunto alcun accordo globale, nonostante fosse stato elaborato un testo dell’ultimo minuto che potesse andar bene anche alle due maggiori economie del mondo, ovvero Stati Uniti e Cina.

La speranza di quest'anno è che si riesca davvero a trovare soluzioni concrete da adottare. Secondo la presidenza degli Emirati, la COP28 ospiterà la cifra record di 80.000 persone, con la Presidenza dell'evento che ha già fissato obiettivi concreti per il 2030, cercando di triplicare la capacità globale di energia rinnovabile e raddoppiare l’efficienza energetica e la produzione di idrogeno.

Come sempre, il denaro sarà al centro del dibattito più acceso, ma rimaniamo nell'utopica aspettativa che possa prevalere, per una volta, la volontà di salvaguardare davvero il nostro pianeta, le vite di tutto il genere umano ed il prossimo futuro.