Che cos'è e a cosa serve Microsoft DirectStorage? Ecco come funziona

Microsoft ha rilasciato DirectStorage anche su PC, tecnologia pensata per limitare al minimo i colli di bottiglia derivanti dall'attuale modalità di controllo delle operazioni I/O. Ma come funziona esattamente?

Si tratta di una nuova concezione della trasmissione dati all'interno della macchina che permette di ottimizzare la distribuzione dei carichi di lavoro riducendo il coinvolgimento della CPU nello spostamento dei dati tra la memoria di archiviazione e la GPU, efficientando non solo i tempi di avvio ma anche di caricamento, riducendo in questo modo anche il carico stesso sul processore.

Allo stato attuale, tuttavia, sembra che le librerie prevedano ancora la decompressione da parte della CPU, mentre solo in un secondo momento anche questo ruolo verrà spostato definitivamente sulla GPU. Per questo, probabilmente, allo stato attuale l'impatto di DirectStorage per Windows sembra ancora marginale. Come ricordato dalla stessa Microsoft, infatti, si parla di un aspetto fondamentale di tutto il processo e la sua assenza comporta solo una parziale mole di benefici.

Quanto all'hardware compatibile, invece, si parla di GPU con supporto a DirectX 12 e unità di archiviazione a stato solido di tipo NVMe PCIe Gen3, dunque decisamente abbordabili e probabilmente già presenti su gran parte delle configurazioni da gaming, anche di qualche anno fa.