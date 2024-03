Esiste davvero una crisi del sughero oppure è solo allarmismo?

Chiunque di noi ha avuto a che fare con il sughero, dai tradizionali tappi di bottiglia, alle parti di calzature, fino ai composti fonoassorbenti. Questo interessante materiale vegetale, grazie alle sue caratteristiche isolanti, è quindi da sempre molto utilizzato in diversi campi, ma a tal punto da aver dato luogo ad una sua crisi?

La risposta è semplice. No. Vi sveliamo quindi subito che non si è verificata una vera e propria “crisi del sughero”, tuttavia sono sorte preoccupazioni e discussioni sulla sostenibilità ambientale e sulla sua disponibilità globale che hanno dato origine ad eccessivi allarmismi.

Il sughero proviene principalmente da querce da sughero, diffuso soprattutto in paesi come Portogallo e Spagna e pensate che, ad oggi, nelle foreste sostenibili della "terra dei lusitani" si stima che ci siano abbastanza alberi da sughero per garantirne un approvvigionamento per oltre 100 anni.

Tuttavia, c'è comunque da tener presente che questi alberi devono affrontare minacce come il mutamento climatico, i cambiamenti nell’uso del suolo e le malattie. Senza contare che gli esemplari appena piantati necessitano, in media, più di 25 anni di crescita prima che la loro corteccia possa essere raccolta.

Quello che potrebbe quindi aver alimentato le voci sulla carenza di sughero è stato il fatto che molte aziende del settore vinicolo, soprattutto per tagliare i costi, hanno iniziato a passare dai tradizionali tappi di sughero a quelli composti di materie plastiche o vetro, o addirittura sono tornate all'utilizzo dei tappi a vite diffusisi negli anni ’90.

Il settore vitivinicolo è infatti una realtà fondamentale importanza strategica per la diffusione commerciale di questo materiale, basti pensare che l'industria dei tappi in sughero per vini di pregio costituisce ancora oggi oltre il 70% del mercato mondiale del sughero, corrispondente a circa 15/20 miliardi di tappi l'anno.

Quindi, anche se la situazione non ha generato una vera e propria crisi, si tratta comunque di una situazione che viene monitorata da vicino, soprattutto per quelle industrie che dipendono dal sughero e dagli ambientalisti preoccupati per la conservazione delle foreste da cui viene estratto.

Ben più allarmanti sono invece le proiezioni secondo cui l'Amazzonia stia davvero scomparendo, dati preoccupanti da non sottovalutare e che devono far riflettere la comunità globale nel reagire immediatamente e con concretezza.

