Cos'è un cristallo temporale quantistico e a cosa serve?

I cristalli temporali fanno parte di quella categoria di oggetti che non sono ampiamente compresi, forse per la loro complessità. Oggi cercheremo, una volta per tutte, di offrirvi una semplice spiegazione circa queste strutture che si ripetono nel tempo. State tranquilli, non c’è bisogno di una laurea in fisica per capire.

Immaginiamo di avere davanti ai nostri occhi un foglio a quadretti, di quelli dei “quaderni di matematica” per intenderci, e noterai che le strutture (linee, angoli, ecc.) si ripetono regolarmente; invece, le parti bianche possiamo liberamente interpetrarle come spazi vuoti, intervallati appunto dai quadrettini. Ora traslate questa composizione grafica nella materia microscopica: gli atomi che compongono i cristalli, simili ai fiocchi di neve, sono organizzati proprio in questo modo nello spazio.

In un cristallo temporale, tuttavia, la simmetria temporale è rotta: esso è un insieme di atomi che possono trovarsi in qualsiasi disposizione, ma a intervalli regolari ritornano alla loro posizione di partenza, come dei bravi soldatini.

Consideriamo le tre lune più interne di Giove: Io, Europa e Ganimede. Per ogni quattro giri di orbita di Io, Europa ne fa due, mentre Ganimede ne fa solamente una. Ergo, ogni settimana (7,15 giorni) lo schema si ripete. Non si sta palesando una manifestazione di cristallo temporale, ma questa osservazione è una buona analogia per comprendere il fenomeno.

Un’altra caratteristica dell’oggetto è che i cambiamenti del sistema non utilizzano energia; anzi, questi si trovano nelle condizioni di minor energia possibile. I cristalli temporali sono oggetto di studio relativamente da pochi anni, ma i ricercatori si stanno impegnando per trovare un campo di applicazione nei computer quantistici. Pensate che recentemente è stato trovato un cristallo del tempo nel giocattolo di un bambino!