Che cos'è DAB+? L'intrigante standard audio e immagini che potreste già avere in auto

In Italia non c'è solamente lo standard DVB-T2 del digitale terrestre a tenere banco, in quanto anche altre tecnologie stanno rapidamente prendendo piede nel nostro Paese. Tra queste troviamo lo standard DAB+, relativo sia all'audio che alle immagini, che tra l'altro potreste già avere nella vostra automobile.

A cosa si fa riferimento? Ebbene, la rivoluzione digitale italiana passa anche per la radio, che si sta adeguando ai tempi. Per intenderci, dal 2020 i ricevitori venduti in Italia, ergo anche quelli installati nelle automobili (quindi potreste già avere tutto a disposizione), devono supportare quella che spesso banalmente viene chiamata radio digitale, ovvero lo standard DAB+.

Quali sono le migliorie? In termini audio, sicuramente vi sarà capitato, mediante il classico segnale analogico, di riscontrare qualche interferenza o problema. Questo a volte è dovuto a una sovrapposizione dei vari operatori radiofonici, che non permettono all'utente di ascoltare come si deve la radio. In questo contesto, capite bene che la radio digitale può tornare particolarmente utile.

Non si tratta tuttavia solamente di questo, in quanto una possibilità importante, intrinseca alla diffusione del DAB+, consiste nell'ottenere informazioni mediante immagini. In che senso? Basti pensare alle indicazioni legate a ciò che si sta ascoltando, nonché alle informazioni su emergenze, meteo, traffico e simili. Tutto questo per la gioia degli amanti del sistema di infotainment.

In ogni caso, il segnale analogico, la cara vecchia radio FM, continua a esistere e tornare utile dove la radio digitale non arriva (ergo, non c'è alcun switch off in Italia per ora, mentre ad esempio in Svizzera si passerà alla radio digitale nel 2024). Pensate però che, stando a quanto si apprende dal portale Digital Radio DAB+, l'84% della popolazione dispone già di copertura relativamente al segnale della radio digitale. Le autostrade sono coperte al 95% al momento in cui scriviamo. Sul sito Web citato vengono inoltre indicati gli operatori radiofonici che trasmettono in questo modo.

Al netto di questo, mettendo per un momento da parte l'ascolto della radio in auto, chiaramente lo standard DAB+ può tornare utile anche in altri contesti, ad esempio all'interno della propria abitazione, mirando all'acquisto di appositi ricevitori. Non è tuttavia nostra intenzione effettuare consigli di acquisto in questa sede, ma semplicemente ci tenevamo a mettervi a conoscenza del fatto che anche in ambito radio c'è una rivoluzione digitale in corso.

Risulta intrigante notare che la diffusione dello standard DAB+ sta rapidamente crescendo in Italia: da Digital Radio apprendiamo che a novembre 2021 i ricevitori compatibili con questo standard erano 8 milioni nel nostro Paese, mentre da un'intervista di Repubblica del 7 marzo 2022 apprendiamo che sono stati superati i 9 milioni di ricevitori DAB+ e che si prevede di superare la soglia dei 10 milioni entro fine anno.