Cos'è il déjà vu? Cosa dice la scienza su questo fenomeno?

Vi è mai capitato di avere la sensazione di aver già fatto o vissuto una particolare azione? Siamo sicuri di sì e avrete sicuramente detto "ho appena avuto un déjà vu". Conosciamo il nome, conosciamo il fenomeno, ma sapete perché si verifica? La scienza ha cercato di dare una risposta!

La parola venne inventata per la prima volta nel 1876 dal filosofo francese Émile Boirac in una lettera al suo editore di libri, e successivamente nel suo libro, "The Psychology of the Future". Ovviamente non dovete far confusione e il déjà vu non è la sensazione che vi fa rivivere una scena già sognata - quello si chiama Déjà Rêvé - ma il presentimento che qualcosa che si sta attualmente vivendo sia già accaduto in passato.

Tali casi possono essere causati da abuso di sostanze, emicrania e ansia, suggeriscono i rapporti, così come depersonalizzazione-derealizzazione. Tuttavia, dato che il déjà vu è vissuto anche da individui senza epilessia o altre condizioni (secondo il libro, due terzi delle persone) ci devono essere altre spiegazioni sul motivo per cui si verifica l'esperienza.

"Un possibile meccanismo è la teoria basata sulla memoria che si concentra sul ruolo della familiarità e del riconoscimento nel déjà vu", ha dichiarato il dott. Ooha Susmita, neuropsichiatra. Questa teoria suggerisce che "il fenomeno si verifica quando una situazione attuale assomiglia fortemente a un'esperienza precedentemente incontrata ma dimenticata."

Poiché l'evento appena vissuto è simile a uno passato, si ha un senso di familiarità senza un ricordo di accompagnamento dei dettagli specifici. Quindi il déjà vu può derivare dal tentativo del nostro cervello di dare un senso a queste somiglianze percepite e creare una sensazione di riconoscimento, anche se non possiamo ricordare consapevolmente l'esperienza originale.

Studiare il fenomeno in laboratorio è molto difficile, ma gli scienziati ci sono riusciti qualche anno fa grazie alla realtà virtuale. Qui gli esperti hanno analizzato "l'ipotesi della familiarità della Gestalt", costruita sulla disposizione degli elementi in un ambiente, facendo sperimentare a dei soggetti luoghi in VR con ambienti con un design simile a scene che avevano visto in passato ma che non ricordavano in modo specifico.

Il team ha scoperto che le persone erano più propense a segnalare sensazioni di déjà vu (a proposito, ecco il Jamais Vu, gemello malvagio di questo fenomeno) all'interno di scenari familiari.