Che cos'è il depeg nelle criptovalute? Ecco quanto ha influito su LUNA e UST

In questi giorni a tenere banco nel mercato delle criptovalute è senza dubbio la questione legata all'attacco che ha causato il calo di LUNA, con conseguente tracollo nella fiducia nei confronti del mercato, già messo a dura prova dal lungo periodo di flessione.

Il caso di LUNA e, soprattutto di UST ha posto i riflettori su un concetto chiave, racchiuso nel termine "depeg". Ma di cosa si tratta esattamente?

Ebbene, sempre analizzando il caso di Terra (LUNA), sarebbe tutto nato proprio dalla stablecoin UST e dall'intera impostazione vigente nell'ecosistema Terra e dalla stretta interconnessione tra le due valute digitali.

UST, infatti, è una valuta correlata al valore del dollaro. Questa corrispondenza è definita in gergo "peg" ed è ciò che rende tale una stablecoin. Quello che è iniziato domenica 8 maggio come un marginale "depeg", ovvero uno scostamento del valore unitario di UST dal dollaro causato in prima battuta da quello che in molti ritengono essere stato un dump coordinato con fuga di capitali da UST. Dapprima rientrato, il problema si è ripresentato in maniera ancora più poderosa dopo qualche ora, stavolta con un vero e proprio esodo collaterale da Anchor Protocol, la piattaforma che ha reso Terra il gigante che tutti conoscevamo, grazie ad APY più che ghiotti su una valuta in costante crescita.

Tornando a noi, il depeg, quindi, è uno spostamento di valore della valuta UST dal dollaro. Terra USD che, al momento in cui scriviamo, risulta ancorata ai 0,61 dollari, un calo a dir poco drammatico che ha portato la stablecoin ad avere un market cap superiore alla stessa LUNA che, solo qualche giorno fa, era nell'Olimpo per capitalizzazione di mercato.

C'è chi crede ancora nella ripresa, scommettendo in una inversione di tendenza in calcio d'angolo per un valore unitario di LUNA che attualmente è di 2,22 dollari contro gli oltre 70 dollari del 7 maggio 2022. Un boccone prelibato per molti, ma si tratta sicuramente della criptovaluta in assoluto più rischiosa su cui puntare in questo periodo storico.

Una cosa è certa. Con un mercato crypto ancora in rosso da mesi, questo evento ha sicuramente contribuito a ridurre la fiducia del pubblico, seppure a breve termine.