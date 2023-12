Che cos'è il digital watermarking? La possibile svolta in campo IA

La regolamentazione del mercato delle IA è uno degli argomenti più scottanti nel settore della tecnologia. Tra le ultime mosse del 2023, la Casa Bianca ha legiferato in tal senso, parlando anche della necessità di introdurre sistemi di watermarking digitale.

Tra i tanti anche Google ha annunciato il suo sistema di filigrane digitali, un sistema per identificare i contenuti generati dall'Intelligenza Artificiale. Si tratta di tecnologie che andrebbero integrate all'interno dei framework stessi in modo tale che l'output generato dall'Intelligenza Artificiale trasporti al suo interno anche una filigrana invisibile a occhio analogico ma perfettamente intellegibile da una macchina.

In altre parole, stiamo parlando di sistemi che consentono di allegare al contenuto generato un sistema di riconoscimento. Purtroppo, non si tratta anche di sistemi di protezione, perciò starà alle aziende addestrare i propri sistemi con dataset che non violino i diritti d'autore.

I sistemi di protezione del lavoro originale non sono ancora del tutto protetti dalla minaccia dell'IA e "non esiste alcun metodo crittografico o normativo che protegga lavori coperti dai diritti d'autore" ha spiegato il Dott. Ben Zhao dell'Università di Chicago ai microfoni di Engadget. Oltretutto, "ci sono tantissime compagnie che non subiscono pressioni legali o normative che le facciano scomodare nell'implementazione di sistemi di watermark per i loro lavori generati dall'IA".

Esistono dei sistemi più avanzati per la protezione. Glaze, ad esempio, è stato sviluppato dal team dello stesso Dott. Zhao e ha un sistema che altera il contenuto dell'immagine quando viene elaborato da una macchina: se all'occhio umano una data immagine apparirà in un determinato modo, quando analizzata da un sistema informatico avrà ad esempio uno stile differente e pertanto non sarebbe utile per il training e l'utilizzo da parte di un'IA generativa.

Nightshade, al contrario, agisce come un "veleno" all'interno del dataset: un'immagine protetta con questo tool sviluppato da SAND, infatti, ha la capacità di corrompere l'intero database obbligando gli sviluppatori a intervenire manualmente per la rimozione delle immagini dannose.