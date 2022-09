Che cos'è Discord? Ecco per cosa viene utilizzato il servizio

Di recente, è stato annunciato un nuovo abbonamento Nitro per Discord, servizio di sottoscrizione premium che consente di ottenere dei particolari benefici aggiuntivi. Ma facciamo un passo indietro: che cos'è esattamente Discord?

La piattaforma, utilizzata in maniera particolarmente diffusa tra le community di videogiocatori e di progetti blockchain, consente di scrivere, parlare, condividere lo schermo e vedersi con i propri amici e conoscenti in tutto il mondo. Si tratta di una applicazione compatibile con tantissimi dispositivi, tra cui PC Windows, Android e iOS. Inoltre, Discord è in beta su Xbox Series X|S.

Come spiega il supporto ufficiale dell'app, "anche se abbiamo originariamente pensato Discord per la comunità di gaming, al giorno d’oggi l’utenza è molto più varia. Le persone usano Discord quotidianamente per parlare di argomenti che vanno da progetti artistici e gite famigliari a compiti scolastici e supporto per la salute mentale. È una casa per le community di qualsiasi portata, ma è utilizzato prevalentemente da piccoli gruppi attivi di persone che comunicano regolarmente".

Ogni community su Discord può avere il suo server e ogni server, a sua volta, può essere suddiviso in stanze, o canali, che possono essere vocali oppure testuali, lasciando totale libertà di interazione, selettiva o meno, con determinati sottogruppi di utenti presenti nella stessa community oppure più in generale.

Per sapere ancora di più sull'app, suggeriamo di dare un'occhiata alla nostra breve guida a Discord Nitro.