Che cos'è il DLSS? Più FPS per i videogiochi: ecco come si attiva

Di recente abbiamo ripercorso la storia ed evoluzione di una delle tecnologie più amate e chiacchierate dai PC Gamer del mondo: profondamente mutato rispetto alla sua prima iterazione il DLSS di NVIDIA oggi è molto più di un semplice upscaler. Che cos'è, quindi?

Il DLSS (Deep Learning Super Sampling) nasce come tecnologia di upsampling per ricostruire immagini a bassa risoluzione e poterne proiettare il risultato a una più elevata senza o con pochissime perdite sul fronte della resa visiva (rispetto alla stessa immagine realizzata direttamente ad alta risoluzione).

Questo consente di giocare a una risoluzione inferiore beneficiando di un considerevole boost nelle prestazioni, senza quasi accorgersene.

Nel tempo si è evoluto, come vi abbiamo raccontato nel nostro approfondimento sulle diverse funzioni del DLSS e oggi non è più una tecnologia ma un pacchetto che conta diverse tecnologie al suo interno, tra cui Frame Generation, NVIDIA Reflex e Ray Reconstruction.

La prima genera fotogrammi aggiuntivi per interpolazione tramite il sistema Optical Flow, raddoppiando o triplicando il framerate e rendendo il gioco più fluido. La seconda, Reflex, serve per abbassare la latenza generata da Frame Generation. Ray Reconstruction, arrivato con il DLSS 3.5, serve per migliorare il Ray Tracing, renderlo più fedele con nuovi e potenti denoiser spaziali e temporali e al contempo aumentare le prestazioni quando c'è illuminazione in tempo reale.

Il DLSS oggi può arrivare nei videogiochi in tutte queste forme insieme oppure con una o più di esse. Esistono giochi che ancora oggi arrivano sul mercato con il solo DLSS 2, cioè l'upscaler, mentre altri sfoggiano la versione 3 con Frame Generation e Reflex e altri ancora che, riferendosi alla versione 3.5, integrano anche Ray Reconstruction.

Frame Generation, SuperSampling e Ray Reconstruction possono essere attivati separatamente dalle impostazioni di gioco.