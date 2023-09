Che cos'è il DVB-I? La novità digitale terrestre in arrivo in Italia

Al netto della numerazione dei canali TV di settembre 2023, vale la pena soffermarsi anche su un'altra novità legata al digitale terrestre. È infatti in arrivo anche in Italia lo standard DVB-I, che promette per certi versi di rivoluzionare il modo in cui intendiamo questo metodo di trasmissione.

D'altronde, a inizio 2023 avevamo già trattato su queste pagine i test DVB-I delle realtà televisive nostrane, ma adesso la questione si sta facendo più concreta. A settembre 2023 è infatti stato annunciato il prossimo arrivo dei primi televisori DVB-I ad approdare nel nostro Paese, legati al brand Vestel (nonché a Mediaset, per certi versi).

Vale la pena, però, fare prima un passo indietro, visto che si tratta di uno standard a cui si è fatto poco riferimento finora. Che cos'è lo standard DVB-I? In parole povere, l'obiettivo è quello di garantire al digitale terrestre una trasmissione "ibrida". In che senso? I canali TV accessibili dal telecomando non saranno più solamente quelli trasmessi in modo classico, ma le emittenti potranno aggiungere alla propria programmazione anche canali trasmessi tramite Internet (a cui gli utenti potranno accedere "senza accorgersi di nulla", ovvero effettuando il solito zapping relativo al digitale terrestre).

Dai miglioramenti in termini di qualità a un palinsesto in diretta che potrebbe risultare per certi versi "più giovane", passando per una migliore copertura delle zone in cui il segnale radio non è dei migliori, il DVB-I potrebbe effettivamente rappresentare una novità non di poco conto, anche se chiaramente è ancora tutto da dimostrare.

Fatto sta che fino ad adesso non si era mai visto nulla di concreto in Italia in questi termini, considerando che essenzialmente da noi non esistevano TV in grado di supportare il DVB-I. Ora, però, le cose stanno cambiando. L'azienda turca Vestel ha infatti annunciato una partnership con Mediaset, che ha deciso di provare questo tipo di trasmissione per i suoi canali di punta, ovvero Rete 4, Canale 5, Italia 1 e Canale 20.

Questi verranno dunque trasmessi, a partire dalla numerazione 504 e inizialmente solo su TV Vestel e Telefunken idonei (i modelli Telefunken 2022/2023 già in commercio verranno aggiornati via software per supportare lo standard DVB-I a settembre 2023), via Internet a una risoluzione massima pari a 1080p. È insomma tutto ancora in fase sperimentale e per il momento non si sta puntando a nuovi canali: non ci resta che vedere cosa accadrà in futuro.