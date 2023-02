Cos'è l'editing genetico? Scopriamo insieme il futuro che ci aspetta

L'editing genetico, o modifica genetica, è uno dei principali traguardi scientifici dei nostri tempi, al pari della stessa scoperta del DNA nel 1953. Una tecnologia dal potenziale sorprendente, quasi fantascientifico, che in futuro verrà sempre maggiormente impiegata anche nella vita di tutti i giorni. Scopriamo insieme.

Dal trattamento di patologie genetiche e rare, alla modifica delle colture, fino all'intervento sui cambiamenti climatici, o persino per riportare in vita creature estinte come il dodo, come recentemente affermato dall'azienda Colossal Laboratories & Biosciences, e di cui vi abbiamo parlato in una precedente notizia.

Innanzitutto bisogna partire col dire che l'editing genetico è una tecnologia in grado di modificare le sequenze del DNA in uno o più punti del filamento. Gli scienziati possono infatti rimuovere o modificare una singola base o inserire del tutto un nuovo gene. L'editing genetico può letteralmente riscrivere il DNA.

Un ripasso di biologia: il nostro DNA è composto da quattro molecole chiave chiamate basi (Adenina, Timina, Citosina e Guanina). Le sequenze di queste quattro basi sono raggruppate in geni, che fungono da "codice" per le sostanze chiave che il corpo dovrebbe produrre, come le famose proteine che ​​sono fondamentali per mantenere un essere umano sano e funzionale.

Ora, attraverso appunto l'editing genetico si possono modifica questi geni. Ed esistono diversi modi per farlo, anche se la tecnica più diffusa utilizza una tecnologia chiamata CRISPR-Cas9, che utilizza appunto un enzima chiamato Cas9 che agisce proprio come un paio di forbici in grado di tagliare il DNA. Una straordinaria tecnica dimostrata per la prima volta oltre 10 anni fa, in uno studio all'avanguardia pubblicato nel 2012.

Ovviamente ha un ruolo fondamentale anche l'RNA, il famoso acido ribonucleico, che fa letteralmente da guida dell'enzima Cas9 nella parte di DNA che lo scienziato vuole modificare, legandolo al gene bersaglio.

A seconda infatti di ciò che si vuole ottenere, si può semplicemente rimuovere un segmento del DNA, introdurre un singolo cambiamento di base (ad esempio cambiare una Adenina in una Guanina) o inserire una sequenza più grande (come un nuovo gene). A "lavoro" finito, i naturali processi di riparazione del DNA riprendono il loro corso ed incollano nuovamente i tagli.

Come abbiamo visto, quindi, l'editing genetico è una tecnica davvero all'avanguardia, i cui benefici per l'umanità potrebbero essere davvero significativi (se usati solo a fin di bene). Ad esempio, apportando un singolo cambiamento di base nel DNA delle persone affette da anemia falciforme, si potrebbe trattare in maniera definitiva una malattia genetica del sangue che affligge milioni di persone.

Senza contare che anche in altri campi la modifica genetica potrebbe avere un ruolo fondamentale, come ad esempio sviluppando nuove tecniche per creare colture alimentari resistenti alla siccità, in grado di aiutarci ad adattarci ai futuri cambiamenti climatici estremi.

Voi cosa ne pensate dell'editing genetico? Potrebbero esserci dei lati negativi? Scrivetecelo nei commenti.