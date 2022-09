Cos'è un endoscopio? Può essere più sottile di un ago?

L'endoscopio è un dispositivo di imaging costituito da una telecamera ed una guida luminosa fissata ad un lungo tubo flessibile. Uno strumento particolarmente utile per acquisire immagini dell'interno di un corpo umano. Ad esempio, esami di Gastroscopia e Colonscopia sono ampiamente utilizzati per la diagnosi precoce di ulcere e tumori.

Di solito, un endoscopio viene realizzato collegando un sensore della fotocamera all'estremità di una sonda o utilizzando una fibra ottica, così da consentire la trasmissione di informazioni tramite la luce.

Nel caso di un endoscopio che utilizza un sensore a telecamera, ad esempio, lo spessore della sonda aumenta, rendendo quindi l'esame piuttosto invasivo e stressante. Invece, nel caso di un endoscopio che utilizza un fascio di fibre ottiche, può essere prodotto con una forma decisamente più sottile, così da ridurne al minimo l'invasività e provocando molto meno disagio ai pazienti.

Purtroppo in questo secondo caso vi è però uno svantaggio: in un endoscopio a fascio di fibre convenzionale, è difficile eseguire un'imaging ad alta risoluzione poiché la risoluzione dell'immagine ottenuta è limitata dalle dimensioni dei singoli nuclei di fibra.

Inoltre, gran parte delle informazioni sull'immagine vengono perse anche a causa del riflesso della punta della sonda, ed è spesso necessario etichettare il target con fluorescenza, soprattutto in campioni biologici con bassa riflettività, a causa del forte rumore di retroriflessione generato.

Per ovviare a questo problema, recentemente, un gruppo di ricerca ha sviluppato un sistema endoscopico olografico ad alta risoluzione. I ricercatori, guidati dal dott. CHOI Wonshik, Direttore Associato del Center for Molecular Spectroscopy and Dynamics (CMSD) all'interno dell'Institute for Basic Science (IBS), sono stati in grado di superare la precedente limitazione dell'endoscopia in fibra ottica, riuscendo a ricostruire immagini ad alta risoluzione, senza collegare una lente o alcuna attrezzatura all'estremità distale del fascio di fibre.

Lo studio è stato realizzato misurando le immagini olografiche delle onde luminose che vengono riflesse dall'oggetto e catturate dal fascio di fibre. Nel processo di analisi, è stato possibile ricostruire l'immagine dell'oggetto con una risoluzione microscopica correggendo il ritardo di fase che si verifica su ciascun nucleo di fibra, grazie anche allo sviluppo di un algoritmo di ottimizzazione dell'immagine.

Il diametro della sonda dell'endoscopio è di soli 350 μm, più sottile dell'ago utilizzato per l'iniezione ipodermica. Un risultato eccezionale che i ricercatori hanno pubblicato recentemente sulle pagine di Nature Communications.

Rimanendo in tema, sono anni che si cerca di rendere microscopiche le telecamere per iniettarle nel corpo. Come quella sviluppata di recente, una fotocamera grande quanto un granello di sale.