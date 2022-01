Cos'è Enigma? Il diamante nero unico nel suo genere che arriva dallo spazio

Di diamanti il mondo ne è pieno, e adesso stanno arrivando perfino quelli prodotti in laboratorio e identici a quelli creati da madre natura. Tuttavia, il diamante nero Enigma sembra essere unico, ma di cosa si tratta? Cos'è realmente?

Si tratta di un carbonado, diamante policristallino. Enigma è stato tagliato artificialmente per pesare esattamente 555,55 carati ed è il diamante nero tagliato più grande del mondo. La casa d'aste Sotheby's ha svelato la gemma a Dubai, che sarà messa in vendita a Londra il 3 febbraio di quest'anno, e finirà per essere venduta ad almeno 6,8 milioni di dollari (potrete anche comprarlo con le cryptovalute).

Secondo una dichiarazione della casa d'aste, la gemma potrebbe essere stata creata da un asteroide contenente diamanti che si è scontrato con la Terra. Gli scienziati, però, non sono d'accordo con queste affermazioni.

In realtà, l'origine del carbonado è controversa e sono state proposte diverse ipotesi che mostrano numerosi limiti. Secondo uno studio recente il materiale potrebbe essersi creato davvero nello spazio, con le condizioni che si creano durante l'esplosione di una supernova. Alcuni scienziati dell'Università internazionale della Florida e dell'Università Case Western Reserve, infatti, hanno affermato in uno studio che la formazione di questi diamanti potrebbe essere avvenuto in un ambiente interstellare ricco di idrogeno, quindi al di fuori del sistema solare o prima della formazione dei pianeti.

"I carbonado sono superduri e super resistenti", ha dichiarato Peter Heaney, professore di geoscienza presso la Penn State University e un esperto di diamanti neri. "Grazie alle loro proprietà policristalline e porose sono perfetti per l'uso industriale, come le punte da trapano utilizzate nell'industria petrolifera per la penetrazione di rocce ignee dure".

Tutti i carbonado conosciuti sono stati trovati in Brasile o nella Repubblica Centrafricana e risalgono a circa 3,8 miliardi di anni fa. Tuttavia, l'origine di questi diamanti non è ancora chiara.