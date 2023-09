Cos'è l'entropia? Scopriamo se la nostra vita ne è piena

Cos'è l'entropia? Domanda più complessa non potevamo porla. Scherzi a parte, potremmo rispondere con poche parole dicendo che è una misura del disordine o della casualità di un sistema, ma non è affatto così semplice poiché è un concetto che trae origine dalla termodinamica ma ha applicazioni significative in molti altri ambiti. Scopriamo quali.

In termodinamica, quella branca della fisica che studia i processi implicanti scambi e conversioni di calore e lavoro, ci si riferisce ad esempio alla distribuzione dell'energia all'interno di un dato sistema. Più questo è disordinato più ha un'entropia elevata.

Nella Teoria dell'Informazione, una disciplina dell'informatica e delle telecomunicazioni, quando si parla di entropia si fa riferimento all'imprevedibilità del contenuto informativo. Dati più casuali hanno un'entropia più elevata e sono quindi più difficili da comprimere.

Nel contesto della statistica e dell'apprendimento automatico, poi, l'entropia può essere utilizzata per misurare la purezza o l'impurità di un insieme di dati. Ad esempio, viene utilizzata negli algoritmi di un albero decisionale per determinare l'attributo migliore per dividere i dati.

Lo sappiamo, ci stiamo impelagando di nuovo in concetti abbastanza complicati per descrivere e spiegare l'entropia, ma sarebbe un compito piuttosto difficile anche per Sheldon Cooper. Vediamo quindi di provare a concludere semplificando all'estremo il concetto.

Pensate a questo simpatico esempio: Se avete una scatola di palline colorate mischiate in modo confuso (rosso, giallo, verde, blu), l'entropia è alta a causa della loro casualità. Ma se le ordinate in modo che ogni colore sia in una sezione separata, l'entropia allora è bassa poiché vi è ordine. Più sono mescolate e disordinate, quindi, più l'entropia di quel sistema è alta.

Il concetto di entropia è così ampio da abbracciare davvero tutto lo scibile, anche quello narrativo. Nei media popolari, come in "Breaking Bad" ad esempio, la trasformazione di Walter White da mite insegnante a boss della droga introduce il caos e l'imprevedibilità nella sua vita, aumentando appunto l'"entropia" della sua storia.

In serie tv come "The Walking Dead" o film come "Mad Max" vengono ritratte società che hanno sperimentato un alto livello di entropia, portando di fatto alla disgregazione della società ed al caos incontrollato. Anche nel film "Tenet" di Nolan viene citata una misteriosa entropia invertita.

E voi? Quanta entropia "sentite" nella vostra vita?