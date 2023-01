Cos'è questo esagono che può essere visto dallo spazio?

Dallo spazio possono essere viste diverse strutture umane, e abbiamo deciso di parlarvene in passato in un nostro articolo dedicato. Tuttavia, una forma peculiare può essere osservata lungo la costa nord-occidentale dell'Australia, precisamente nei pressi della città di Exmouth. Qui si trova un gigantesco - e sicuramente peculiare - esagono.

Nessuna costruzione antica o base segreta, questa è "semplicemente" la stazione di comunicazione navale Harold E. Holt. La stazione è gestita e mantenuta dal Dipartimento della Difesa australiano per conto dell'Australia e degli Stati Uniti e comunica a tutte le navi e sottomarini alleati che si trovano nell'Oceano Pacifico occidentale e orientale.

La peculiare struttura è la più potente dell'emisfero australe ed è composta da ben 13 stazioni: la più alta - chiamata Tower Zero - è 387 metri dalla base alla punta e per anni è stata la struttura artificiale più elevata dell'emisfero australe. Allo stesso tempo, sei torri, alte 364 metri, sono disposte in un esagono attorno alla principale.

Le altre sei costruzioni, invece, alte 304 metri, formano a loro volta un esagono ancora più grande (così come potrete osservare in calce alla notizia). La stazione di comunicazione Harold E. Holt è stata soprannominata così in memoria dell'ex primo ministro australiano, che ne ha commissionato la costruzione, e nel corso dei decenni è stata utilizzata più volte dalla CIA (che nel 1983 cercava di trascendere lo spazio e il tempo con la mente).