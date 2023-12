Cos'è il Fediverso? Il nuovo termine entrato nel vocabolario con l'arrivo di Threads

Con l’arrivo di Threads in Italia dello scorso 14 Dicembre 2023, è entrato nel vocabolario di coloro che si sono iscritti alla piattaforma un nuovo termine: fediverso. Tale termine si fonda su un nuovo concetto di social network, privo di confini virtuali.

Threads ha già reso noto che “le future versioni di Threads supporteranno il fediverso, un nuovo tipo di social media network che consente alle persone di seguirsi a vicenda ed interagire su diverse piattaforma, come Mastodon”. Sostanzialmente quindi sarà possibile fare in modo che un proprio post pubblicato su Threads venga visualizzato anche su Mastodon, ma anche che un post pubblicato su Instagram sia visibile su Facebook e viceversa, ma anche su X, Mastodon e TikTok. Il fediverso quindi segnerà l’addio al sistema attuale di social network con confini ben delineati: le persone si potranno seguire a prescindere dal social network a cui si è iscritte, come previste dal Digital Markets Act dell’Unione Europea.

Adam Mosseri ha spiegato che il team prevede di richiedere che gli account siano pubblici e che gli utenti acconsentano esplicitamente a mostrare i loro post su altri server federati. Il CEO di Instagram però sta ancora valutando la possibilità di renderlo attivo di default, con la possibilità di disattivarlo. Threads intende anche fare in modo che le risposte provenienti da altre piattaforme vengano visualizzate all’interno di Threads in quanto “è una brutta esperienza ora che devo lasciare l'app Threads per vedere le risposte che ricevo dalla comunità più ampia”. In Threads sarà anche supportata il follow di account sul fediverso anche se non sono di Threads, per garantire un’interoperabilità completa.