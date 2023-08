Che cos'è Google Gemini? Quel che sappiamo sul futuro rivale di ChatGPT

Che Google fosse al lavoro su una nuova IA, diversa da Bard e sviluppata in collaborazione con DeepMind, lo sapevamo già da tempo. A quanto pare, però, ora questo progetto ha un nome: l'IA di Google si chiamerà Gemini e sarà la principale concorrente di ChatGPT con GPT-4 di OpenAI.

Gemini è stata resa pubblica a giugno, ma è ancora in fase di sviluppo. Nonostante ciò, Big G spiega che l'IA è persino più potente di quella di ChatGPT, comprese le iterazioni del Chatbot basate su GPT-4. Non che ci voglia troppo, per la verità, dal momento che le risposte di ChatGPT sono peggiorate proprio da quanto OpenAI ha implementato GPT-4 nel suo prodotto di punta.

In ogni caso, Gemini è una nuova "famiglia" di LLM (Large Language Models), che Google sta sviluppando in parallelo all'IA di Bard e con lo specifico scopo di contrastare prodotti come ChatGPT e Bing Chat. David Hassabis, CEO di DeepMind, ha spiegato che "in linea di massima, potete pensare a Gemini come alla combinazione dei vantaggi offerti da AlphaGo [un'IA di deepmind capace di apprendere e di effettuare scelte basate sul problem solving nel gioco del Go] con le straordinarie capacità dei Large Langue Models".

In altre parole, Gemini sarà un'IA capace di risolvere problemi logico-matematici, di dare consigli ai suoi interlocutori e di fornire spunti creativi partendo dal medesimo dataset di ChatGPT e compagnia ma operando in un modo sostanzialmente diverso da quello delle altre IA: mentre queste ultime non sono consapevoli di ciò di cui parlano, limitandosi a giustapporre parole in linguaggio naturale sulla base della frequenza con cui esse appaiono una vicina all'altra, Gemini dovrebbe essere dotato di una forma di pensiero logico grazie al lavoro sull'IA finora svolto da DeepMind.

In più, ovviamente, Gemini accederà ai dataset di Google, che con ogni probabilità sono i più ampi attualmente esistenti al mondo. Proprio per via di queste due novità, Big G spera che la sua nuova IA sia l'arma definitiva nel confronto con OpenAI, Microsoft e Meta.