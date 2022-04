Cos'è la guerra dei pixel di Reddit? Tutto sul fenomeno social del momento

Ne ha parlato anche il Washington Post in un articolo dedicato: è stata battezzata “Pixel War”, e da venerdì sta interessando il social network Reddit ed il subreddit r/Place. Ma da cosa nasce questo fenomeno ed in cosa consiste?

Come dicevamo poco sopra, nel subreddit in questione gli utenti per 87 ore hanno avuto modo di interagire con una vera e propria tela digitale, divisa in un milione di quadratini ognuno dei quali grande un pixel. Ogni cinque minuti, ogni utente ha avuto modo di cambiare il colore ad un singolo pixel (che ha avuto la funzione di una piastrella di un mosaico), tramite una paletta di 16 tonalità.

Il risultato finale lo potete vedere in calce: a dominare sono le bandiere nazionali, ma non mancano i simboli di organizzazioni e movimenti, senza dimenticare le emojicon, meme, riferimenti a prodotti pop, ma anche loghi e ritratti.

Non si tratta di una prima assoluta, dal momento che la prima edizione della “Pixel War” si era tenuta già nel 2017, anche in quel caso il 1 Aprile: all’epoca la partecipazione raggiunse quota un milione di Redditor, mentre secondo i dati del Washington Post nel 2022 le piastrelle posizionate domenica sera erano 72 milioni, da oltre sei milioni di utenti ad un ritmo di 2,5 milioni di pixel all’ora. Nel secondo e terzo giorni gli organizzatori hanno aumentato le dimensioni della tela ed espanso le opzioni di colore. Il quarto giorno invece la tela è stata cancellata.