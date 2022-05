Che cos'è Hibe? Il 'Netflix italiano' con influencer trattato da Yotobi

Il mondo del Web è talmente vasto che si fa presto a perdersi nuovi progetti. Ce lo ha ricordato ancora una volta il noto YouTuber Yotobi, che ha portato sotto la luce dei riflettori un servizio chiamato Hibe. Quest'ultimo viene descritto come "Netflix fatto da influencer italiani", ma è interessante approfondire rapidamente come funziona.

Infatti, nel video pubblicato su YouTube da Yotobi l'argomento viene trattato con la consueta ironia che contraddistingue il popolare Content Creator. Tuttavia, magari qualcuno potrebbe effettivamente voler prendere visione di questa tipologia di intrattenimento. A tal proposito, basta collegarsi al portale ufficiale di Hibe per notare un primo dettaglio interessante: esistono dei contenuti gratuiti.

Non serve dunque per forza iscriversi o pagare l'abbonamento, che costa 4,99 euro al mese (o 2,99 euro al mese mediante promozione), per poter prendere visione di alcuni episodi indicati come "FREE". Ad esempio, potete dare un'occhiata in questo modo ad alcuni contenuti legati a Drop Out con Leonardo Decarli o Love Blind con Ludovica Bizzaglia.

Insomma, se volete "approfondire" ciò a cui fa riferimento Yotobi nel suo video, che sta chiaramente attirando l'attenzione di molti su YouTube Italia, ora sapete che c'è anche questa possibilità. Al netto di questo, per maggiori informazioni sul progetto coinvolto potete fare riferimento alla pagina About del sito Web di Hibe.

Per il resto, a proposito di piattaforme di streaming italiane, ricordiamo che ormai da tempo esiste Serially, un progetto relativo alle serie TV che sta ottenendo un discreto riscontro.