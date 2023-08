Cos'è Hugging Face? La startup IA che ha ricevuto 235 milioni da Google, NVIDIA e Intel

Il nome di Hugging Face, i fondatori di HuggingChat potrebbe non dire nulla ai più. Tuttavia, la startup legata all'IA ha appena ottenuto 235 milioni di Dollari da Amazon, NVIDIA e Google, che ne foraggeranno gli sforzi nel settore dell'Intelligenza Artificiale. Ma che cos'è, di preciso, Hugging Face?

Oltre ad essere l'azienda dietro ad HuggingChat, un'alternativa open source a ChatGPT, Hugging Face è un database di modelli IA ampiamente utilizzato dalla community degli sviluppatori legati al mondo dell'Intelligenza Artificiale. Secondo The Verge, Hugging Face è "il GitHub dell'IA", grazie al suo enorme database di modelli IA completamente open-source.

Non stupisce dunque che Hugging Face abbia raccolto 235 milioni di Dollari durante il suo ultimo processo di fundraising, che ha portato il valore complessivo dell'azienda a 4,5 miliardi di Dollari. Il dato, per la CNBC, conferma il fortissimo interesse di tutte le Big Tech nel campo dell'IA, mentre i nomi dietro ai fondi milionari ricevuti alla repository sono tra i più noti dell'intera Silicon Valley.

Tra gli investitori in Hugging Face, infatti, troviamo Google, Amazon, AMD, Intel, IBM e NVIDIA, tutte aziende che finora hanno già speso enormi cifre nell'IA generativa. Mancano i nomi delle due compagnie-guida nel campo dell'IA, ovvero Meta e Microsoft, che però già utilizzano dei propri database open source per le rispettive Intelligenze Artificiali.

Ai microfoni di The Verge, Clement Delangue, il CEO di Hugging Face, ha spiegato che i fondi ottenuti dalla startup verranno utilizzati per "incrementare la forza-lavoro di Hugging Face, al momento pari a 170 persone, e investire nell'IA in open-source e nella costruzione della nostra piattaforma". Delangue ha anche spiegato che gli investimenti sono una "conferma dell'importanza non solo di Hugging Face, ma anche della comunità open-source tutta nel settore dell'IA".