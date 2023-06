Che cos'è HuggingChat? Tutto sull'IA alternativa a ChatGPT

Approfittando del fatto che ChatGPT sia finito in tribunale, è arrivato il momento di scandagliare il web alla ricerca di qualche alternativa. Scherzi a parte, vi siete mai chiesti se esistono chatbot alternativi, magari open-source, a quello sviluppato da OpenAI?

Una delle risposte più interessanti è HuggingChat, strumento messo a punto da Hugging Face, completamente open-source e basato sul più recente modello LLaMa di OpenAssistant (LAION), uno dei migliori modelli open-surce sulla piazza.

Rispetto a quando HuggingChat è stato lanciato, attualmente per il suo utilizzo è necessario creare innanzitutto un profilo sul sito ufficiale, richiesta che ci viene fatta al primo accesso. Dopodiché, avremo la possibilità di utilizzare un'interfaccia molto simile a quella di altri chatbot presenti in rete.

HuggingChat è perfettamente in grado di rispondere in lingua italiana e si potrà decidere se far rispondere direttamente il chatbot oppure indirizzarlo tramite ricerca web.

Il sistema utilizza 30 miliardi di parametri (mentre GPT 4 dovrebbe puntare ai 1000 miliardi e GPT3 175 miliardi) ma si autodefinisce comunque il miglior chatbot open source attualmente sul mercato, ma fate attenzione alle sue risposte: all'atto pratico, si tratta di un chatbot leggermente meno performante e preciso di ChatGPT, incontrando maggiore difficoltà nell'individuare correttamente l'argomento di conversazione e talvolta inventando di sana pianta risposte evidentemente errate ai quesiti posti, suggerendoci per esempio di visitare portali di automobili alla richiesta di risoluzione di un problema di algebra lineare.