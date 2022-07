Cos'è la sindrome da idrocuzione? Conoscerla può salvare delle vite

Con queste settimane di caldo stare al mare è diventata una necessità e fare il bagno lo è ancora di più, per cercare refrigerio. Ma come sappiamo, senza fare inutili allarmismi, anche questo luogo rilassante può nascondere dei pericoli. Da inizio stagione sono infatti state diverse le morti per idrocuzione, vediamo quindi cos'è e come evitarla.

La "sincope da idrocuzione" è letteralmente un collasso (una perdita improvvisa e temporanea di coscienza) da immersione rapida, soprattutto dovuto ad un liquido freddo, caratterizzato da riflessi autonomi che possono anche causare la morte per arresto cardiorespiratorio o annegamento.

In un modo più semplice, potremmo spiegarlo con un consiglio: dopo diverse ore di sole, magari dopo aver giocato in spiaggia, e magari dopo aver anche mangiato, bisogna evitare di tuffarsi istintivamente in acqua, soprattutto se fa freddo.

Starai sicuramente pensando: "Ma è una cosa ovvia". Purtroppo non è così, e l'evidenza lo dimostra poiché ogni anno sono tanti quelli che arrivano al pronto soccorso con sincope da idrocuzione.

Non tutti ricordano che, in estate, la temperatura del nostro corpo è intorno ai 37/39°C (anche qualcosa di più se per sbaglio rimaniamo sotto il sole per ore e non ci idratiamo al meglio), mentre quella del mare, lago o fiume, solitamente è intorno ai 18/20.

Lo sbalzo termico è quindi davvero eccessivo e il cervello va in tilt. Un vero e proprio shock termico. Se dovessimo dunque tornare a dare una spiegazione medica, potremmo dire che: il meccanismo inizia con una vasocostrizione, che a sua volta provoca riflessi a livello del tronco cerebrale.

In quei momenti vengono colpiti sia i centri di regolazione cardiaca che respiratoria, causando un arresto cardiorespiratorio. Se, d'altronde, i centri bulbari non rimangono coinvolti in modo letale, l'arresto della circolazione e dell'ossigenazione provoca comunque una sincope con perdita di coscienza.

Quindi, quella che viene erroneamente definita una "congestione", è in realtà la sincope (o sindrome) dell'idrocuzione, ovvero l'urto improvviso della pelle molto calda con l'acqua fredda, causando un riflesso vagale violento e transitorio che riduce drasticamente il battito cardiaco e la pressione sanguigna.

Se tale condizione dura più di pochi secondi, può portare alla perdita di coscienza, rischiando così la morte per annegamento.

Come evitare quindi di rischiare una sincope da idrocuzione?

I medici raccomandano di entrare in acqua lentamente, bagnandosi poco alla volta per evitare sbalzi di temperatura. No ai tuffi violenti quindi, magari dopo ore che si è stati su di un pedalò sotto il sole. Fondamentale ricordare che la cautela non è mai eccessiva perché il mare può essere fatale.

