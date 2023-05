Cos'è incluso in Amazon Music Prime? È stato espanso in modo importante

Non è un mistero che i benefici di Amazon Prime coinvolgano diversi campi e non siano relativi solamente alle spedizioni veloci. Tuttavia, ciò che potrebbe esservi sfuggito è che col passare del tempo l'azienda è solita "aggiornare" alcuni servizi legati al tutto, quindi è bene, ad esempio, approfondire quanto incluso in Amazon Music Prime.

Su queste pagine abbiamo infatti già esplicitato le differenze con Amazon Music Unlimited, ma vale la pena soffermarsi su una questione ulteriore. Infatti, fino alla fine del 2022 la versione del servizio di streaming musicale Amazon Music associata al ben noto abbonamento Prime comprendeva circa 2 milioni di brani, ma poi c'è stata un'importante espansione.

Adesso, dunque, il servizio mette a disposizione degli utenti un catalogo da oltre 100 milioni di canzoni, quindi capite bene che quanto fatto da Amazon rappresenta un passo in avanti non di poco conto. Per intenderci, al giorno d'oggi è effettivamente possibile sfruttare la propria sottoscrizione Prime per ascoltare anche le più recenti uscite in ambito musicale.

Al contrario di quanto potrebbero pensare coloro che sono rimasti alle precedenti limitazioni, dunque, il servizio Amazon Music si è fatto sicuramente più "ghiotto" col passare del tempo, pur presentando diverse possibilità in meno rispetto al servizio a pagamento Amazon Music Unlimited (per intenderci, ad esempio, solamente quest'ultimo dispone di skip illimitati).

In ogni caso, per maggiori dettagli su quanto incluso in Amazon Music Prime, dalla musica senza pubblicità ai podcast più popolari ascoltabili allo stesso modo, potreste voler dare un'occhiata direttamente al portale ufficiale di Amazon Music Prime.