Cos'è l'inverno delle IA? Osserviamo un fenomeno che si verifica da decenni

Parlando di IA, l'alternanza tra periodi di fervente entusiasmo e fasi di disillusione ha creato un ciclo stagionale unico, noto come "Inverno delle IA". Questi periodi sono stati caratterizzati da una netta riduzione di finanziamenti e interesse, succeduti a fasi di grande hype riguardo le capacità sovrastimate dell'intelligenza artificiale.

Proprio nel 1984, durante un convegno dell'American Association of Artificial Intelligence, veniva coniato il termine "AI Winter", sottolineando le difficoltà nate da promesse non mantenute, aspettative troppo ambiziose e un'attenzione mediatica spesso fuorviante.

Amit Ray, con la sua visione, suggerisce che queste "fredde stagioni" non derivino tanto da trappole dell'immaginazione, quanto da una mancanza di questa. È l'immaginazione, infatti, a portare ordine nel caos, e l'apprendimento profondo, arricchito da una profonda immaginazione, rappresenta il percorso verso nuove primavere e autunni dell'AI.

L'avventura dell'AI inizia negli anni '50 e '60, un periodo d'oro segnato da progressi rapidi e grandi aspettative, grazie anche al progetto di ricerca estivo di Dartmouth. Tuttavia, la lenta progressione degli anni '70 fino ai '90 ha segnato il primo grande inverno dell'AI, interrotto solo brevemente nei primi anni '80.

Il nuovo millennio ha visto un rinnovato interesse verso l'AI, soprattutto nel campo dell'apprendimento automatico, portando a un significativo aumento di finanziamenti e investimenti a partire dal 2012.

Oggi, l'AI si concentra maggiormente sulla specializzazione in compiti specifici attraverso tecniche come l'apprendimento profondo, trovando applicazioni commerciali viable che ne hanno ritardato l'ingresso in un nuovo inverno. La sfida del Test di Turing rimane sempre attuale, testimone del lungo cammino ancora da percorrere per realizzare un'intelligenza artificiale indistinguibile da quella umana.

Nel frattempo, sta per arrivare anche la super intelligenza artificiale.

