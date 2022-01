Che cos'è l'iSIM presentata da Qualcomm? La differenza con eSIM e SIM

Se seguite il mondo della tecnologia, probabilmente avrete sentito parlare di un recente annuncio di Qualcomm relativo al futuro delle SIM. Non tutti sembrano aver capito perfettamente a cosa si fa riferimento, quindi è bene approfondire cosa si intende con iSIM.

Stando anche a quanto riportato da GSMArena e Neowin, così come reso noto a livello ufficiale mediante il sito Web di Qualcomm, si tratta di un nuovo standard legato al mondo delle SIM, pensato per migliorare l'efficienza e le prestazioni dei dispositivi. In parole povere, l'esigenza è principalmente dei produttori: lo spazio all'interno, ad esempio, degli smartphone è sempre più ridotto e questo comporta difficoltà nel posizionare i vari componenti.

In questo contesto, si sta dunque cercando di posizionare la SIM in modo "strategico", così da utilizzare sapientemente lo spazio e continuare a offrire agli utenti le classiche funzionalità di cui hanno bisogno (e magari rendere anche a loro tutto più comodo). Abbiamo già approfondito le eSIM a più riprese e chiaramente le SIM "classiche" non hanno bisogno di troppe presentazioni, ma cosa sono le iSIM? Ebbene, l'annuncio dello standard iSIM da parte di Vodafone, Qualcomm e Thales, che abbiamo già trattato su queste pagine, è esplicativo in merito alle differenze tra le varie SIM.

Infatti, come potete vedere nell'immagine presente in calce alla notizia, l'iSIM è integrata nel processore (ricordiamo che invece l'eSIM è integrata nella scheda madre). In parole povere, non si fa più uso di processori separati: una conquista non di poco conto per il mondo dei dispositivi mobili. In ogni caso, per il momento esiste semplicemente un prototipo legato allo smartphone pieghevole Samsung Galaxy Z Flip3, usato da Qualcomm, Vodafone e Thales per testare il nuovo standard con un processore Qualcomm Snapdragon 888 "modificato". Tuttavia, il futuro sembra essere segnato: d'altronde, non è un caso che ci siano rumor relativi al possibile abbandono delle SIM fisiche da parte di Apple.