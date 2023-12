Cos'è IT Wallet e quali documenti conterrà? I dettagli sul sistema in arrivo nel 2024

Qualche ora fa, nel pubblicare i dati relativi all’adozione dello SPID in Italia, abbiamo parlato di IT Wallet, il nuovo sistema in arrivo nel 2024 su cui sta lavorando il Governo Meloni, che dovrebbe rappresentare un importante passo in avanti nella digitalizzazione dei documenti.

Secondo quanto trapelato, una prima versione di IT Wallet dovrebbe essere disponibile già entro la prima metà del 2024. IT Wallet non richiederà il download di un’app a parte ma sarà integrato direttamente nell’app Io che ormai è presente sugli smartphone di quasi tutti gli italiani.

All’interno di IT Wallet saranno presenti tutti i documenti più importanti: dalla Carta d’Identità Elettronica allo SPID, passando per la Tessera Sanitarie e la Carta della Disabilità. Successivamente dovrebbe allargarsi anche ad altri documenti come Patente di Guida, Tessera Elettorale ed altri, come previsto anche in altri paesi dell’Unione Europea dove è in fase di sperimentazione un sistema simile.

L’obiettivo del Governo è fare in modo che IT Wallet sostituisca SPID e CIE e diventi il principale strumento per interfacciarsi con la pubblica amministrazione. Come riferito da Il Corriere della Sera, non si dovrà abbandonare SPID o CIE per passare all’IT Wallet, ma resta da capire come saranno gestiti questi due sistemi. Il Governo Meloni non ha mai nascosto le intenzioni di creare un’unica identità digitale.