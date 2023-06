Che cos'è Kick? Il rivale di Twitch che accoglie xQc e Amouranth

Che il mondo degli streamer sia fatto di ampia concorrenza è indubbio (basti pensare a ciò che avviene per cercare di ottenere più sub possibili), ma non esattamente tutti si aspettavano che in pochi giorni Kick, piattaforma rivale di Twitch, riuscisse a mettere in atto due colpi importanti lato streamer.

Per intenderci, a giugno 2023 è stato annunciato il passaggio di xQc a Kick per una cifra che può arrivare a 100 milioni di dollari. xQc finora ha sicuramente rappresentato una "stella di Twitch", tanto da raggiungere 11,8 milioni di follower sulla piattaforma viola. Da notare il fatto che il contratto non prevede esclusive, ma è chiaro che Kick stia cercando di portare un ampio numero di utenti sui suoi lidi (anche perché ci sono alcune limitazioni sugli streaming in simultanea su più piattaforme).

La vicenda non è di certo passata inosservata, ma il tutto è stato amplificato in poche ore da un altro annuncio: quello del passaggio di Amouranth a Kick. Infatti, Kaitlyn Siragusa (questo il vero nome della streamer), ha deciso di spostarsi stabilmente sulla nuova piattaforma. In parole povere, quella che in determinati periodi è stata la donna più seguita su Twitch sta portando la sua fanbase su Kick (il canale Twitch di Amouranth può contare su oltre 6,4 milioni di follower). Va detto poi che sulla nuova piattaforma è già presente anche Ninja.

Le cose iniziano insomma a farsi serie, ma che cos'è Kick? Come ben potete immaginare visto quanto esplicitato finora, si tratta di una piattaforma di streaming che mira a competere con servizi come Twitch. Tuttavia, come spiegato anche da Polygon, è anche un servizio che ha già generato alcune "controversie".

Questo non tanto per le funzionalità messe a disposizione, che sono per molti versi simili a Twitch (sì, c'è la chat durante le live, così come non mancano clip e categorie: qui però gli streamer riceverebbero il 95% dei proventi derivanti dalle sottoscrizioni), bensì per via di un tipo di live streaming su cui la piattaforma sembra puntare particolarmente. Infatti, basta dare un'occhiata alla pagina principale del portale ufficiale di Kick per notare che nella sezione "Top Live Categories" compare subito "Slots & Casino".

Ricordiamo che Twitch ha deciso di limitare il gioco d'azzardo in streaming nel 2022. Capite bene, dunque, che Kick sembra essere, perlomeno per il momento, una piattaforma che non impone troppi "paletti" agli streamer. In ogni caso, bisognerà vedere se effettivamente le recenti mosse di Kick riusciranno a portare un ampio pubblico stabile (e magari nuovi canali affiliati) sulla piattaforma, vista anche la natura "controversa" del progetto.