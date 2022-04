Cos'è l'LHC? Storia e importanza dell'acceleratore di particelle più grande del mondo

Per andare avanti, la fisica teorica deve essere affiancata dalla fisica sperimentale. Tuttavia le teorie vanno sempre molto più avanti della pratica, con quest'ultima che richiede molto più di uno sforzo matematico e di idee. Per riuscire a rendere realtà quelle teorie è necessario un grosso apparato ingegneristico, l'LHC.

LHC sta per Large Hydron Collider, traducibile come "grande collisore di adroni". Si tratta del più grande acceleratore di particelle mai costruito e lo rimarrà ancora per diverso tempo. Era da inizio '900 che si discuteva della necessità di operare a energie sempre maggiori e tutto questo progetto iniziò a concretizzarsi a metà anni '90, quando fu definitivamente approvato dalla comunità scientifica europea. Una decina d'anni e 7,5 miliardi di euro dopo, l'LHC divenne lo strumento scientifico più costoso quando partì nel 2008.

Furono richiesti grandi sforzi ingegneristici per rendere possibile la costruzione di questo acceleratore di particelle dalla circonferenza di 26,7 chilometri e con una profondità che varia tra i 50 e i 175 metri. Sin dall'inizio l'LHC incappò in qualche problema dovuto ad alcuni magneti difettosi che obbligò il rinvio dei primi esperimenti al 2009. Da quel momento in poi furono tante le scoperte ottenute sotto la direzione del CERN. Grazie ai numerosi esperimenti che vedevano la collisione di fasci di particelle - o di singoli elementi - a velocità prossime a quelle della luce, è stato scoperto il Bosone di Higgs e sono state approfondite le conoscenze di tante altre particelle. Potenziamento dopo potenziamento, l'LHC diventa in grado di operare a energie sempre più elevate, necessarie per scoprire molti più dettagli e proprietà durante le collisioni.

L'LHC è composto da un enorme tubo estremamente tecnologico con 1232 magneti superconduttori capaci di sprigionare un campo magnetico di circa 8 tesla e che possono operare a basse temperature, raffreddati con elio liquido. I due fasci di particelle emessi si scontrano nei tubi a vuoto in quattro punti, dove sono situati gli otto rivelatori: ci sono ATLAS e CMS che sono idonei alla rivelazione di particelle di vario genere e per vari scopi, hanno quindi un uso generale; TOTEM, MoEDAL, LHCf e FASER sono invece più piccoli e specializzati per ricerche precise; infine ALICE e LHCb vengono sfruttati per scopi estremamente precisi. Tutte le tecnologie utilizzate in questi rivelatori sono diverse, così da poter ottenere risultati sotto più punti di vista.

Gli obiettivi dell'LHC sono tanti e hanno tutti a che fare con la fisica delle particelle e con la scoperta di nuovi tipi di materia, come la materia oscura, l'approfondimento delle conoscenze attuali, come alcune proprietà del quark top, e tanto altro ancora. Si tratta quindi di uno strumento scientifico particolarmente avanzato e che ha raccolto finora milioni di dati condivisi con tutto il mondo. Con la ripresa dell'LHC dopo tre anni di pausa, gli studi diventeranno ancora più intensi nei prossimi anni.