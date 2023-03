Cos'è il link chiamata su WhatsApp? Ecco come funziona la novità

Già da qualche mese, Whatsapp ha facilitato l'aggiunta alle chiamate attraverso un sistema che permette di creare e condividere un link ad una call per fare in modo che chiunque si possa unire.

Ma come funziona? Dal momento che il lancio dell'aggiornamento è iniziato già da qualche mese, il sistema è già attivo su tutti gli smartphone.

Per creare e condividere un link alla chiamata è necessario seguire la seguente procedura:

Apri Whatsapp Spostati nella scheda Chiamate Da questo pannello, clicca su "Crea link alla chiamata"

L'applicazione ti chiederà che tipologia di chiamata vuoi effettuare: audio o video. Una volta generato il link, non bisognerà fare altro che copiarlo e cliccare su "Link tramite Whatsapp" oppure "Condividi Link" se c'è la necessità di incollarlo in un'applicazione esterna a quella di Meta.

Whatsapp mette in guardia gli utenti che si affacciano a questo sistema per la prima volta da potenziali usi impropri: chiunque abbia il link può partecipare alla chiamata, mentre gli utenti bloccati non potranno parteciparvi. Prevista anche una scadenza per i suddetti collegamenti, che dopo 30 giorni se non utilizzati saranno revocati in automatico, mentre è prevista una procedura di revoca manuale per motivi legati alla privacy e la sicurezza.

La funzione è particolarmente utile per coloro che utilizzano Whatsapp in ambito business e per riunioni.