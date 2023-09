Che cos'è una Liquid Neural Network? Ecco di cosa si tratta

I primi riferimenti alle reti neurali "liquide" risalgono al 2020, quando in realtà si parlava più che altro di "Liquid Time-constant Network", ma cosa sono esattamente le Liquid Neural Network?

Si tratta, grossolanamente, di reti neurali che sono in grado di conservare un determinato grado di "flessibilità" anche dopo essere state addestrate. Questo significa che possono adattarsi a nuovi contesti sulla base degli stimoli che le vengono forniti.

In una rete neurale tradizionale esistono dei binari che semplicemente non possono essere oltrepassati, mentre una LNN è in grado di introdurre un parametro di "dinamicità" al sistema, accumulando capacità con l'esperienza e adattandosi di conseguenza anche a eventuali limitazioni.

Un esempio pratico lo troviamo su TechCrunch, in una lunga intervista con Daniela Rus del MIT, parlando di un tragico incidente di una Tesla del 2016, costato la vita al conducente e in cui neanche il sistema Autopilot era stato in grado di identificare la coda di un TIR in una specifica combinazione di posizione e luce del sole, che rendeva praticamente indistinguibile il rimorchio rispetto al cielo. Le LNN introducono oltre all'adattabilità anche la capacità di interpretazione e, probabilmente, saprebbero come intervenire in casi limite di questo tipo.

Molto interessante anche la loro scalabilità, poiché sono sistemi che possono essere adattati per entrare, ad esempio, persino in una Raspberry Pi, spiega un altro ricercatore del MIT, Ramin Hasani.

I campi d'applicazione sono innumerevoli, dalla guida al volo, passando per la salute e la finanza. A tal proposito, ecco quali sono le previsioni sulle possibili professioni a rischio a causa dell'IA.