Cos'è Llama 2? Tutto sul progetto IA open source di Meta

Nel mese di luglio, Meta ha rilasciato l'IA LLaMA 2, sviluppata insieme a Microsoft. Si tratta di un Chatbot pensato per concorrere con ChatGPT e Google Bard, che però presenta alcune funzioni esclusive appositamente sviluppate dai colossi di Menlo Park e Redmond. Ma cos'è, esattamente, LLaMA 2?

Innanzitutto, LLaMA 2 non è un applicativo per gli utenti finali, come ChatGPT e Google Bard. Al contrario, LLaMA 2 è stata diffusa in open-source a tutti gli sviluppatori, perciò è stata pensata per un utilizzo professionale e accademico. Lo stesso Mark Zuckerberg, tempo fa, aveva spiegato che LLaMA non era pronta ad una release pubblica e che essa sarebbe inizialmente stata un tool destinato agli sviluppatori.

"L'open-source porta con sé l'innovazione perché permette a molti sviluppatori di costruire sulle basi delle nostre nuove tecnologie. Aumenta anche la sicurezza, perché quando un software è 'aperto' molte più persone possono controllarlo e identificare e risolvere qualsiasi problema potenziale", ha spiegato Mark Zuckerberg su Facebook.

Al di là del suo particolare metodo di distribuzione, LLaMA 2 è un'IA generativa come le altre, sulla falsariga di ChatGPT e Google Bard. Essa è stata distribuita in tre versioni, rispettivamente con 7, 13 e 70 miliardi di parametri diversi: si tratta di una quantità di parametri decisamente minore rispetto a quella di GPT-3.5 (che ne usa 175 miliardi) e di Google Bard (137 miliardi). D'altro canto, LLaMA 2 non è pensato per il pubblico generalista, ma per gli sviluppatori e i professionisti: il suo "cervello", insomma, può permettersi qualche informazione in meno rispetto alla concorrenza.

Se volete testare in anteprima LLaMA 2, potete dare un'occhiata al sito web llama2.ai, che contiene una demo di un Chatbot basato su LLaMA 2 realizzata dallo sviluppatore Andreessen Horowitz. Il Chatbot può essere utilizzato per vari scopi, tra cui la risposta ad alcune semplici domande e la generazione di contenuti "creativi", come brevi testi e immagini.