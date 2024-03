Cos'è la 'Luna dei Vermi' e per quale ragione gli abbiamo attribuito questo nome?

Lo scorso 25 Marzo è apparsa in cielo la prima luna piena della primavera, che in passato veniva utilizzata non solo per comprendere quando sarebbe giunto il bel tempo, ma anche per calcolare la data della Pasqua, che a differenza del Natale non ha un giorno fisso.

Per celebrare infatti il giorno della loro liberazione dalla schiavitù in Egitto, gli antichi ebrei stabilirono che la Pasqua si festeggiasse la prima domenica dopo la prima luna piena successiva l'equinozio di primavera, che giunge il 20 Marzo. Questa luna, tuttavia, in altre regioni del mondo veniva anche considerata come l'ultima luna piena dell'inverno e gli veniva attribuito un nome e un potere particolare.

Secondo gli antichi nativi americani, infatti, la luna piena del 25 Marzo scorso sarebbe dovuta essere chiamata "luna dei vermi", per via di un particolare fenomeno zoologico che continua ad osservarsi raramente nelle foreste degli Stati Uniti orientali.

Verso la fine di Marzo e l'inizio di Aprile, nelle aree naturali degli Appalachi, diverse specie di insetti e di lombrichi cominciano infatti ad attivarsi e sgusciare fuori dalle loro uova, per cominciare ad esplorare il suolo non più congelato.

Questi animali - tra cui il Lombricus terrestris - hanno la particolarità di avere una superficie riflettente, che di notte è particolarmente visibile se c'è la luna piena. Per questa ragione, passeggiando nei boschi o nelle praterie di notte sul finire di marzo, gli antichi indiani collegavano l'arrivo di questa luna piena alla comparsa di queste particolari specie d'invertebrati, che venivano colpiti dai raggi luminosi del nostro satellite.

Per colpa del cambiamento climatico e dello scioglimento anticipato della neve, da diverso tempo gli scienziati hanno delle difficoltà nel trovare queste specie di notte, al chiaro di luna, ma lo strambo nome che indica la fine della primavera è rimasto, a ricordare un tempo in cui si credeva che il nostro satellite fosse responsabile della risalita della microfauna dal suolo, per rinnovare l'abbondanza sul nostro pianeta.

La cosa curiosa è che i lombrichi in particolare escono spesso di notte, non solo a marzo ma anche il altri momenti dell'anno, in quanto le temperature più alte del mattino potrebbe indurli a morire disidratati, mentre la luce solare li espone maggiormente ai pericoli.

