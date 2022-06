Cos'è la malattia di Lyme? L'infezione che ha colpito Bieber, Ben Stiller e Bush

La malattia di Lyme, un'infezione causata dal batterio Borrelia, è tornata di recente sotto i riflettori internazionali per la visibilità che, suo malgrado, gli ha donato la nota popstar Justin Bieber, obbligato a dover fermare il tour in corso, proprio a causa delle sue condizioni di salute legate a tale patologia. Di cosa si tratta esattamente?

La malattia di Lyme, conosciuta anche come borreliosi di Lyme, è un'infezione causata dal batterio Borrelia, e trasmessa da un particolare tipo di zecca del genere Ixodes, comunemente nota come zecca di cervo, molto diffusa negli Stati Uniti d'America.

Le grandi aree verdi sono terreno fertile per questa particolare zecca, che adora vivere e nascondersi tra l'erba alta e le zone boscose. Ci sono quindi maggiori probabilità di contrarre la malattia di Lyme se si vive o trascorre molto tempo in questi luoghi "a rischio", dove prosperano gli insetti portatori.

Per contrarre la malattia, una zecca di cervo infetta deve mordere il malcapitato, per permettere poi ai batteri di entrare nella pelle attraverso il morso ed alla fine farsi strada nel flusso sanguigno.

È quindi di fondamentale importanza prendere le giuste precauzioni quando si frequentano le aree a rischio, ad esempio preferendo indossare pantaloni e maglie a maniche lunghe rispetto ad indumenti corti, così da limitare le zone del corpo esposte ai morsi.

Inoltre, fare sempre un controllo accurato della persona (soprattutto i più piccoli) una volta tornati a casa, poiché nella maggior parte dei casi, per trasmettere la malattia di Lyme, una zecca deve rimanere attaccata per 36-48 ore.

Se infatti si trova una zecca attaccata che sembra gonfia, potrebbe essersi nutrita abbastanza a lungo da trasmettere i batteri. Rimuovere dunque l'insetto il prima possibile potrebbe prevenire l'infezione.

Quindi, come dicevamo all'inizio, la malattia di Lyme non deve assolutamente essere sottovalutata poiché, se non trattata può causare: infiammazione articolare cronica (o artrite di Lyme), in particolare del ginocchio; vari sintomi neurologici, come paralisi facciale e neuropatia; alcuni difetti cognitivi, come la compromissione della memoria; ed infine anche irregolarità del ritmo cardiaco.

Negli ultimi anni la malattia di Lyme è salita agli onori della cronaca, soprattutto negli Stati Uniti dove è molto diffusa, poiché diversi personaggi famosi ne sono stati colpiti, raccontando pubblicamente il loro travaglio.

Alcune star dello spettacolo, tra cui gli attori Ben Stiller e Richard Gere o la modella Bella Hadid, diversi cantanti come Justin Bieber ed Avril Lavigne, ed addirittura l'ex presidente George W. Bush, hanno tutti parlato dei problemi che la malattia di Lyme ha causato loro.

