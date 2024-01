Cos'è la Malattia X? Perché spaventa così tanto i dottori di tutto il mondo?

La "Malattia X" è un termine utilizzato dall'Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) e da alcuni scienziati per descrivere patogeni sconosciuti con il potenziale di causare epidemie internazionali gravi. Il termine è stato introdotto per la prima volta nel 2018 e ha guadagnato notorietà con l'arrivo del COVID-19.

Alcuni scienziati hanno persino considerato il COVID-19 come la prima "Malattia X" poiché era un malanno nuovo e sconosciuto alla scienza all'inizio della sua diffusione. Questa rappresenta un "noto sconosciuto", ovvero un patogeno potenziale che non è ancora stato identificato ma che rappresenta una minaccia evidente.

Potrebbe essere un parente di un patogeno già esistente, non ancora scoperto, che attende la giusta mutazione per trasmettersi agli esseri umani. La recente discussione su questo argomento al World Economic Forum 2024 a Davos ha alimentato teorie del complotto, ma in realtà si è concentrata sulla preparazione alla prossima pandemia, considerata quasi inevitabile nella storia umana.

Il Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus, direttore generale dell'OMS, ha sottolineato l'importanza di anticipare e prepararsi per tali eventi, poiché le pandemie hanno plasmato la storia umana molte volte. Sebbene la Malattia X rappresenti una preoccupazione reale, non c'è motivo di panico immediato. La lezione appresa dalla pandemia di COVID-19 ha evidenziato l'importanza di misure di preparazione, prevenzione e risposta per affrontare future pandemie.