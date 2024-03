Cos'è il Mar Caspio? Un mare, un lago o qualcos'altro? Ecco la risposta

Nel cuore dell'Eurasia giace un'enigma liquido che ha confuso navigatori, scienziati e politici per secoli. Chiamato Mar Caspio, questa vasta distesa d'acqua, la più grande del suo genere al mondo, si trova delicatamente posizionata tra le terre di Europa e Asia, abbracciata da nazioni quali Azerbaijan, Iran, Kazakistan, Russia e Turkmenistan.

Con un'estensione che sfiora quasi 1 milione di chilometri quadrati, si presenta come un gigante dormiente, le cui dimensioni ricordano quelle dell'intero Giappone. La sua salinità, variabile ma significativa, insieme a una profondità che si intensifica viaggiando verso sud, fino a raggiungere abissi di mille metri, hanno portato antichi esploratori a immaginarlo come un oceano.

Tuttavia, la sua totale circonscrizione terrestre e l'alimentazione esclusiva da fiumi dolci sfidano questa classificazione, avvicinandolo piuttosto all'idea di un lago, seppur di proporzioni colossali. Questa particolarità non è puramente accademica ma si tinge di tonalità geopolitiche.

Dal crollo dell'Unione Sovietica, il Mar Caspio è divenuto arena di un sottile gioco di potere per il controllo delle sue ricche risorse naturali, petrolio e gas in primis, che giacciono sotto e attorno alle sue acque. Le nazioni riverenti si confrontano in una danza di trattative e dispute territoriali che vigilano gelosamente i confini liquidi dei rispettivi interessi nazionali.

In questo quadro, la comunità internazionale osserva, sospesa in una domanda senza risposta: è un mare o un lago? La risposta a questa domanda non è solo di natura semantica ma ha implicazioni dirette sulla gestione e protezione di un ecosistema unico, abitato da specie endemiche come lo storione del Caspio e la foca monaca, ambedue minacciate da inquinamento e sovrapesca.

Definire il Caspio un mare potrebbe portare a una tutela internazionale, dividendo diritti e responsabilità sulla sua conservazione. Al contrario, senza un accordo formale, le acque rimangono teatro di un confronto geopolitico più ampio, dove la diplomazia del potere prevale sul dialogo internazionale.

