Cos'è il 'mare latteo'? Svelato il misterioso evento di bioluminescenza marina

In un articolo pubblicato su Proceedings of the National Academy of Sciences, lo scienziato atmosferico Steven Miller ha parlato della sua scoperta del "mare latteo". Un particolare evento registrato mentre studiava alcune immagini satellitari, la cui conferma è avvenuta anche grazie ad un equipaggio privato che stava navigando nella stessa area.

Ma cos'è il "mare latteo"?

Con questo particolare nome vengono identificati grandi eventi bioluminescenti che si verificano in alcune parti dell'oceano in maniera quasi istantanea e molto rapidamente. Episodi però talmente rari che le prove fotografiche sono quasi introvabili.

Già in passato queste "luci del mare" erano state segnalate dagli equipaggi che solcavano i mari; uno dei più famosi fu proprio Charles Darwin che descrisse la navigazione attraverso un evento del genere appena sotto la punta del Sud America.

Diversi scienziati oceanici hanno sempre ritenuto che questi eventi siano generati da milioni di minuscole creature bioluminescenti che hanno la capacità di brillare tutte insieme. Ma attualmente, solo un test è stato confermato, grazie ad una nave da ricerca che ha viaggiato attraverso un tale evento raccogliendo campioni d'acqua pieni di batteri luminosi.

Miller e colleghi, nel loro lavoro, hanno esaminato diversi vecchi diari di navigazione alla ricerca di descrizioni di eventi luminosi, trovandone molti, la maggior parte riportavano l'incontro come "un viaggio attraverso un mare lattiginoso".

Questi eventi sono stati riscontrati principalmente nell'Oceano Indiano e nelle acque intorno all'Isola di Giava, con Miller che ha approfondito la ricerca studiando anche le relative immagini satellitari e scoprendone una in particolare che ha attirato la sua attenzione.

Nel 2019, infatti, notò una zona di mare dall'aspetto particolare appena a sud di Giava. Contattò quindi subito i funzionari della marina nell'area alla ricerca di possibili testimoni. Così facendo, scoprì che l'equipaggio di Ganesha, uno yacht privato, aveva navigato nella zona documentando ciò che aveva visto.

Miller, dopo essere stato in grado di rintracciare molti dei membri dell'equipaggio, li intervistò sull'evento riuscendo così ad ottenere maggiori dettagli. Descrissero infatti il mare come "splendente di notte", da sotto la superficie, "sembrava che navigassimo sulla neve".

Miller è ora convinto che, grazie alla correlazione tra il ritrovamento di immagini satellitari ed il resoconto di una testimonianza oculare, questo possa consentire di avere una migliore comprensione degli eventi descritti e del perché si verifichino.

