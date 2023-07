Cos'è quindi il Mate? La verità sul 'tè che sconfigge la stanchezza pomeridiana'

Una bevanda tradizionale proveniente dal Sud America sta conquistando il mondo: si chiama Yerba Mate, ed è un tè verde che promette di sconfiggere la stanchezza pomeridiana diventato famoso dopo che Lionel Messi (il famoso calciatore) ha postato una foto su Instagram con una tazza della bevanda in mano. Vista la fama, ecco cosa sapere.

L'energia che la Yerba Mate offre è in parte dovuta al suo contenuto di caffeina, che è di circa 80mg per 150ml. Per fare un confronto, dovete sapere che uno studio ha scoperto che una tazza media di tè contiene 75mg. È improbabile che sostituire le bevande con caffeina - come tè e caffè - faccia molta differenza nell'assunzione di caffeina.

Tuttavia, molti affermano che il Mate riesca ad evitare il "calo della caffeina", portando quindi l'utilizzatore ad avere più energia. Il motivo, secondo la scienza, è che la bevanda sud americana contiene piccole quantità di altri due stimolanti, la teobromina e la teofillina, che rimangono nel corpo più a lungo della caffeina.

La cosa interessante è che la Yerba Mate contiene anche antiossidanti sotto forma di polifenoli, che aiutano a proteggere le nostre cellule dai danni, mentre un estratto è stato trovato leggermente anti-infiammatorio. Un piccolo studio su 102 persone che hanno bevuto il tè tre volte al giorno ha visto una riduzione dell'8,7% nei loro livelli di colesterolo "cattivo" collegato a malattie cardiache e ictus (ma è la caffeina che ha questo effetto), mentre altri studi modesti hanno mostrato che gli integratori di Yerba Mate possono ridurre le percentuali di grasso corporeo e l'appetito.

Ci sono, tuttavia, preoccupazioni riguardo alla temperatura elevata a cui la sostanza viene tradizionalmente servita, poiché potrebbe comportare un aumento del rischio di tumori alla gola e alla bocca. Insomma, assumere queste sostanza è sicuramente meglio di non farlo, come una goccia di latte nel caffè migliora la nostra salute.